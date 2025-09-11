Schneider Electric invita a descubrir el futuro de energía y tecnología en Expo Comercial ASONAHORES 2025

Schneider Electric, líder mundial en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, anuncia su participación en la Expo Comercial ASONAHORES 2025, que se llevará a cabo del 10 al 12 de septiembre en Blue Mall Punta Cana.

Durante este importante encuentro del sector turismo, hotelero y de servicios, la compañía presentará un portafolio de soluciones innovadoras que están revolucionando la infraestructura hotelera y comercial en República Dominicana y el Caribe. Los visitantes podrán conocer de primera mano soluciones de media y baja tensión, compactas, seguras y confiables, diseñadas para garantizar una distribución eléctrica eficiente y adaptada a las necesidades de cada proyecto. También descubrirán tecnologías inteligentes para hoteles y edificios, que permiten la automatización, el monitoreo y el control energético de las instalaciones, optimizando el consumo, reduciendo costos operativos y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.

Asimismo, Schneider Electric mostrará cómo impulsa la transformación y digitalización de infraestructuras mediante el uso de tecnologías digitales que modernizan la gestión eléctrica y operativa, mejorando el mantenimiento y la capacidad de respuesta. A través de su marca APC, presentará soluciones críticas para centros de datos que destacan por su eficiencia, escalabilidad y capacidad de respuesta ante las crecientes demandas de procesamiento y almacenamiento, especialmente en entornos de alta densidad que requieren inteligencia artificial (IA) y computación acelerada.

La experiencia de los asistentes se enriquecerá con asesoría personalizada sobre eficiencia energética y operativa en hoteles, demostraciones en vivo de las principales soluciones tecnológicas y recorridos guiados por expertos de la compañía.

“Nuestra participación en ASONAHORES reafirma el compromiso de Schneider Electric con el desarrollo sostenible del sector hotelero y turístico en República Dominicana. Estamos convencidos de que la innovación tecnológica es clave para impulsar una industria más eficiente, resiliente y amigable con el medio ambiente”, destacó Roberto Torres, gerente general de Schneider Electric para Caribe, Océano Índico y Pacífico.

Con el lema “Conoce el mañana, hoy”, Schneider Electric invita a clientes, aliados estratégicos y público acreditado a ser parte de esta experiencia única y descubrir cómo sus soluciones están transformando el futuro de la energía en la región.

La Expo Comercial ASONAHORES, organizada por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, es un evento insignia que se celebra desde hace más de 30 años. Es considerada la feria comercial más antigua del sector turístico en el país y durante estas décadas, ha servido como plataforma clave para que suplidores nacionales e internacionales que presenten productos y servicios directamente a los tomadores de decisiones del sector turístico dominicano.

El acceso al evento es limitado y requiere acreditación previa. Para más información y solicitudes de acceso, escriba a info.caribbean@se.com

