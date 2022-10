Scotiabank: Consejos que te ayudan a ahorrar

Hoy, 31 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro, con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de tener una cultura del ahorro.

Fue en el año 1924, cuando se realizó el Primer Congreso del Ahorro en Milán (Italia), y se reunieron delegados de diversos países para tratar temas relacionados con la organización y legislación de las Cajas de Ahorro. Las sesiones finalizaron el 31 de octubre, día en que el profesor Filippo Ravizza decidió instituir como el Día Universal del Ahorro.

Para celebrar esta efeméride, el Scotiabank da algunos consejos que te ayudarán a ahorrar:

Planear es ahorrar

Ordenar las finanzas siempre ha sido un tema. Así como existen muchas dietas, existen varias formas de organizar las lucas. Ambas tienen un factor en común: la constancia, sin ella no hay resultados. Pero tranquilidad, acá encontrarás algunos consejos de cómo planear tu presupuesto para así tener una libertad financiera que te permita ahorrar y disfrutar lo que quieras.

Entonces, si has pasado más tiempo pensando en tus finanzas que en las series que estás viendo, entonces estos consejos son para ti.

Crea un presupuesto

Si estás buscando formas de reducir gastos de tus factores mensuales, primero debes tener una idea de cuánto estás ganando realmente. Tu presupuesto no tiene por qué ser complicado, sólo necesitas saber cuánto dinero dispones y cuánto gastas. Cuando calcules cuánto dinero gastas, divídelo en dos categorías:

• Gastos fijos: Estas son las cuentas que se mantienen constantes cada semana, mes o año. Gastos como el arriendo o dividendo, pagos asociados al auto y seguros.

• Gastos variables: Estas son las cuentas que cambian con el tiempo. Como cuánto gastas en alimentos, en comprar ropa o en tu mascota.

Con una idea clara de cuánto dinero dispones cada mes, puedes comenzar a evaluar tus gastos fijos y variables, ver dónde puedes recortar o reducir algunos gastos y así aumentar tus ahorros. Mente clara, ayuda a bolsillo.

Netflix

Haz un inventario de tus suscripciones

Las suscripciones de servicios son una de las áreas en las que probablemente puedas ahorrar dinero. Debido a que la mayoría de las suscripciones se renuevan automáticamente de un mes a otro, es fácil olvidar a cuántos servicios podrías estar suscrito. Si tu objetivo en este momento es ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, revisa tus estados de cuenta bancarios y haz un inventario de cuántos servicios estás pagando. Esto incluye ítems como el servicio de streaming (Netflix, Spotify, Disney +, YouTube, etc.), así como suscripción e incluso membresía mensual/anual de Apps para niños, meditación, ejercicios, libros, etc.

Suspende lo que no uses. Presta atención a los períodos de pruebas gratis (7 o 30 días). Evalúa lo que de verdad vas a usar. Mira que servicio de streaming te ofrece lo mejor y lo que no esté se baja, o bien siempre estará el amigo/a que te prestará la cuenta para esa serie que quieres ver. Eso es amistad de verdad y también quien te convida sus papas fritas.

Revisa tus cuentas de Internet, cable y teléfono celular

¿Dónde puedes recortar? Si tienes cable, piensa con qué frecuencia lo usas a la semana y qué canales son tus favoritos. Es posible que puedas obtener planes más acotados, pero que incorpore tus opciones predilectas.

Evalúa tus necesidades de telefonía celular. ¿Puedes ceder algunos GB de datos? ¿Puedes optar por un plan compartido para reducir tu cuenta mensual? ¿Puedes cambiarte a otro proveedor si ofrece un plan más asequible?

Otra cosa que puede hacer es llamar a tu proveedor actual de servicio, y preguntar por alguna opción más económica. Además, de revisar aquellos packs que incluya lo que necesitas: televisión digital HD, telefonía fija e internet + wifi en tu hogar.

Come en casa de forma eficaz

Pedir comida a domicilio es un gran placer, pero que la mayoría de tus comidas sea por delivery puede generarte un gran gasto. Si no sabes cocinar o no se te ocurre que preparar, aprovecha esta oportunidad. Hay excelentes aplicaciones de cocina gratuitas que puedes usar para aprender, busca tutoriales en YouTube, sigue en Instagram a tus chefs favoritos o bien revisa ese libro de recetas que tu mamá te regaló, llegó el momento de usarlo.

Ahora cuando tengas que ir de compras, ten tu lista a mano, la improvisación también sale al final de la boleta.

Participa en un fin de semana sin gastos

Si bien esto puede no parecer muy divertido, es una forma rápida y sencilla de ahorrar dinero. No gastes dinero en nada que no consideres esencial. No compres en línea ni hagas pedidos de comida. En su lugar, puedes usar tu imaginación cuando se trata de decidir cómo entretenerte sin gastar dinero, haz una caminata más larga, crea con materiales de arte o de reciclaje si tienes hijos, e incluso puedes realizar una maratón de películas en casa. Se puede.