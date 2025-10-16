Persio Maldonado llamado a clases política y empresarial a reflexionar en ese sentido

El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado Sánchez, planteó este jueves que se hace necesario que las clases política y empresarial del continente americano entiendan con claridad que los desafíos de los medios de comunicación, de cara a la nueva realidad global, son los mismos desafíos a los que hoy se enfrenta la democracia en los países de la región.

Durante su intervención en la 81 Asamblea General Anual 2025 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que reúne en el país a editores, periodistas y ejecutivos de medios de comunicación del continente, Maldonado Sánchez, quien pronunció el discurso de bienvenida, resaltó que los países americanos registran un auge de la desinformación, lo que afirma hace mucho más relevante el rol de una prensa comprometida con los mejores valores de la condición humana, con la libertad y la democracia.

“Creemos que se hace necesario que las clases política y empresarial de la zona americana entienda con claridad que los desafíos de los medios de comunicación que nos presenta la nueva realidad global son los desafíos de la democracia”, expuso de manera enfática Persio Maldonado, quien habló también en nombre del Comité Anfitrión de la 81 Asamblea General Anual de la SIP.

“Estamos muy contentos de tenerlos en este escenario que servirá para reiterar nuestras responsabilidades con el ejercicio de un periodismo comprometido con la búsqueda de la verdad”, manifestó el también director general del periódico El Nuevo Diario.

Asimismo, el ejecutivo periodístico dijo estar esperanzado de que próximamente la República Dominicana pueda alcanzar una nueva ley de comunicación, moderna y actual, que incluya toda la realidad del ecosistema digital.

Maldonado Sánchez se refiere al proyecto que se encuentra en el Congreso Nacional, resultado de una serie de diálogos y conversaciones a cargo de una comisión designada por el Poder Ejecutivo, instancia que depositó la pieza por ante las cámaras legislativas.

El presidente de la SDD también cifró sus esperanzas de que en el marco de las discusiones y reflexiones de la asamblea de la SIP se pueda seguir “destrozando” el camino para una prensa más fortalecida.