Se acaba la huelga de maestros en Tenares: ¿Qué acordó la ADP con el Ministerio?

  • RAFAEL SANTOS
TENARES. Las autoridades del sector educativo y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP-Filial Tenares), arribaron a un acuerdo, por lo que a partir del próximo martes los docentes se reintegran a sus labores, luego un paro de labores por 48 horas que afectó a unos 44 centros de esta ciudad.

La Información la dió a conocer, el presidente del gremio en esta ciudad, profesor Emmanuel Hernández, quien advirtió que se mantendrán vigilantes ante cualquier situación de incumplimiento. 

Entre los acuerdos arribados con una comisión que desde el nivel central del Ministerio de Educación que visitó este municipio figuran, el inicio de las obras demandadas, cinco son construcción y reconstrucción de escuelas y verjas perimetrales, el nombramiento de 9 nuevos profesores y el completivo a una maestra que lleva 19 años con una sola tanda, así como la reanudación del dialogo con las autoridades locales.

Entre las demandas planteadas figuran la reparación de centroseducativos, nuevos nombramientos de maestros, así como el inicio de reconstruccióny construcción de escuelas y liceos en el municipio.

Otra de las demandas planteadas por ADP, es para que se le busque solución al tema Distrito-ADP, antes de iniciar la evaluación desempeño, para que según dijo el gremialista, todo pueda fluir de la mejor

manera posible, en donde de acuerdo a sus palabras, la comunicación con elsector oficial es muy mínima.

Principales reiniciaciones

La terminación del liceo del Distrito Municipal de Blanco, construcción de la escuela José Polanco en La Penda, reconstrucción de la verja perimetral de la escuela Félix María Alvarado en la comunidad de La Jaiba, la intervención de la escuela Ramona Vargas Díaz, en Los Cacaos, en donde no funcionan los baños y asuntos de plomerías, así como el remozamiento del centro Eduardo García en Loma Azul y la terminación del bajo techo del liceo Regino Camilo, entre otras. También demanda el gremio el nombramiento de nuevos docentes, los cuales se encuentran dentro del banco de elegibles pero hasta el momento las autoridades no les han nombrado.

Periodista con experiencia desde hace más de 29 años. Nuestro fuerte principal son los temas que tienen que ver con las diversas problemáticas sociales del país y el análisis político, así como las reflexiones críticas sobre libros que tengan que ver con los temas planteados en líneas anteriores, con énfasis además en la novela y el cuento. Con Maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas egresado de la UASD y con más de 15 Diplomados que tienen que ver con la Comunicación Política y la Imagen Política, entre otros.

Además autor de 11 libros publicados con temas que tienen que ver con la historia, la crítica literaria, biografía y otros que esperamos publicar en los próximos meses.

