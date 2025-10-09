¡Se acabó! Toronto elimina a los Yankees

NUEVA YORK .AP. Fieles a su fórmula de turnos extenuantes y poner la bola en juego, Vladimir Guerrero Jr. y los Azulejos de Toronto amansaron ayer 5-2 a los Yankees de Nueva York para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez en nueve años.

Guerrero y George Springer remolcaron sendas carreras y Nathan Lukes prendió un sencillo que produjo las otras dos, catapultando a los Azulejos, quienes sentenciaron por 3-1 la serie divisional en la casa de sus oponentes de la División Este.

El sencillo de Lukes en el séptimo inning cayó en el jardín central, siguiendo a un error previo de Jazz Chisholm Jr., el segunda base de los Yankees. Chisholm dejó escabullir un rodado que estaba servido en bandeja para ejecutar un doble play que hubiera puesto fin al inning con el abridor novato Cam Schlittler en el montículo.

La victoria correspondió para el dominicano Seranthony Domínguez (1-0), quien tiró uno y dos tercios de entradas en blanco con un boleto.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 4-1. Por los Yankees, Amed Rosario de 2-1. Jasson Domínguez de 1-1.

Digo