¡Se acerca la nueva temporada de LIDOM!

La cuenta regresiva ha comenzado. El béisbol invernal dominicano está a la vuelta de la esquina y con ello, la pasión que une a todo el país: la temporada 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Los seis equipos – Águilas Cibaeñas, Tigres del Licey, Leones del Escogido, Estrellas Orientales, Toros del Este y Gigantes del Cibao – ya afinan sus estrategias para ofrecer un espectáculo cargado de emociones, refuerzos de calidad y un nivel competitivo que sigue consolidando a LIDOM como la liga invernal más fuerte del Caribe. La temporada regular se desarrollará entre el 15 de octubre y el 23 de diciembre.

Este año, las expectativas son altas. Las gerencias han trabajado en movimientos importantes, incorporando jugadores de Grandes Ligas y prospectos que buscan lucirse frente a las fanaticadas más exigentes. Además, la integración de tecnología y métricas avanzadas promete un béisbol más analítico y emocionante.

La temporada regular dará inicio en octubre, y desde ya los fanáticos se preparan para llenar los estadios, vivir los clásicos más intensos y acompañar a sus equipos en cada partido, tanto en el país como a través de transmisiones internacionales.

LIDOM no es solo deporte, es cultura, identidad y tradición. La pelota invernal mueve emociones, une generaciones y proyecta al talento dominicano al mundo. Prepárense, porque muy pronto “la pelota” vuelve a sonar en cada rincón del país.

Digo