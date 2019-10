Se busca presidente: Sergio Carlo “se pone serio”

El destacado comunicador dominicano Sergio Carlo, en su popular espacio “El Antinoti” que se transmite de lunes a viernes a través de la red social YouTube, en su editorial del lunes 21 de octubre, expusó el tema “se busca presidente”, relacionado con la realidad que se vive en el país ante los cambios que se han generado en el panorama político.

En este editorial, Sergio Carlo deja a un lado la sátira y la crítica como forma de protesta y se concentra en la falta de propuestas y el discurso desfasado de los que aspiran a ser beneficiados con el voto popular para ejercer la primera magistratura del Estado a partir del 16 de agosto del 2020.

Además, destacó los deseos de la gran mayoría de los dominicanos de tener un país mejor, donde haya una mejor calidad de vida y se reduzca la desigualdad social. De igual forma criticó la corrupción, la impunidad y la falta de oportunidades y concluyó diciendo que los dominicanos desean un presidente con los ideales de Duarte, que luche por el país.

A continuación, el texto del editorial:

SE BUSCA PRESIDENTE

Hoy solo quiero elevar mi voz y decir a todo pulmón, que tengo la plena seguridad de que usted está escuchando este mensaje, por los mismos motivos que me impulsan a darlo: TODOS QUEREMOS UN MEJOR PAÍS.

En el sombrío panorama electoral que tenemos por delante, a pesar de que una nueva persona deberá ocupar la presidencia, muchos se preocupan de que entre las opciones que vemos los buenos por conocer parecen ser igual o peor que los malos ya conocidos. Si tan solo los buenos dominicanos pudiéramos ponernos de acuerdo y hacer que llegue a la presidencia solo la persona que nos de garantía de que va a CONSTRUIR FINALMENTE UN MEJOR PAÍS.

EL PAÍS QUE QUEREMOS no es un mucho pedir, es algo tan sencillo como cumplir las pequeñas cosas que quiere el pueblo y que son tan simples como:

NO ROBAR. No estamos hablando de querer detener el país, alguien tendrá que hacer las cosas y ganársela en buena lid, pero sin llegar hasta a los extremos de firmar contratos y pagar por cosas que ni valen lo que cuestan, ni tienen justificación alguna, eso es ROBARLE LA VIDA a los niños que mueren en hospitales por falta de medicina.

EL PAÍS QUE QUEREMOS pide a gritos EL FIN DE LA IMPUNIDAD. Es que una nación solo puede funcionar bien si todos somos iguales al imperio de la ley. Un país no puede funcionar sin algo tan elemental como el que un Policía de Tránsito no pueda hacer su trabajo e imponer una multa a un ciudadano que viola la ley,por el temor de que es un “Sobrino de Monchi” o un “Sindicalista Dueño del País” como los vemos TODOS LOS DÍAS EN CADA ESQUINA. El país que queremos no puede haber una cualquierización del poder, donde una cosa es que en el seno del hogar de un funcionario público le toleren tener públicamente amantes, pero otra cosa es que tengamos que aguantar pagar a las novias salarios de lujo con fondos públicos por el simple hecho de ellas entregar sus cuerpos a los hombres de poder. QUEREMOS UN PAÍS DONDE EL QUE HAGA LO MAL HECHO VAYA PRESO Y PUNTO.

La Calidad de Vida de un país se mide por LA FORMA EN QUE VIVE EL MAS HUMILDE DE SUS CIUDADANOS. Y aquí, desde esa persona que nos ve conectándose a un wifi prestado porque el dinero no le alcanza ni para pagar data, hasta el empresario que parecería tener “todos sus problemas resueltos” QUEREMOS SEGURIDAD AL SALIR A LA CALLE. QUEREMOS UN PAÍS DONDE CUANDO LA GENTE GRITE AUXILIO, haya acciones que corrijan el problema y NO QUE LE DIGAN:“ES PERCEPCIÓN”. Que la Policía deje de ser un peaje en las salidas de los barrios los días 15 y 30 en lugar de ir directo a trancar a los cabezas calientes que atienden puntos de drogas y atracan con la protección de militares y políticos corruptos. QUEREMOS UN PAÍS DONDE EL POBRE PUEDA SALIR ADELANTE SIN QUE SUS MUJERES TENGAN QUE SER CHAPIADORAS, NI SUS HOMBRES VENDER DROGAS O SER POLÍTICOS CORRUPTOS.

QUEREMOS UN PAÍS CON EDUCACIÓN. Donde El Funcionario Público Mande Sus Hijos a la Escuela Pública porque es buena, en lugar de dedicarse a procurar “PLANES” que solo persiguen comisiones por compra de cosas que no transforman el sistema. Queremos un país de MAS OPORTUNIDADES, donde MÁS dominicanos humildes que sean buenos estudiantes puedan ir a HARVARD CON BECAS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, sin el requisito de ser hijos de Felucho o algún compañerito del partido. Un país DONDE ADMIREMOS LA GENTE POR SUS VALORES, POR LO QUE TIENEN EN LA CABEZA, ANTES que por LOS BILLETES EN SUS BOLSILLOS o el logo de sus ropas.

QUEREMOS UN PAÍS VERDE, donde El Ministerio de Medio Ambiente cumpla su función y deje de cerrar los ojos cuando deforestan nuestras lomas y secan los ríos, solo porque el hermano del presidente quiera sembrar aguacate. QUEREMOS UN PAÍS, que se proponga ser LA PRIMERA REPÚBLICA LIBRE DE PLÁSTICOS DESECHABLES en lugar de ser gobernada por indolentes plásticos que desechan nuestras esperanzas.

QUEREMOS UN PAÍS CON UN VERDADERO ESTADO DE DERECHO e INDEPENDENCIA DE LOS PODERES. Donde el Congreso deje de ser un sello gomígrafo aprobando y firmando sin leer contratos sobrevaluados y todo lo que le mande un presidente. UN SISTEMA JUDICIAL que Juzgue los Políticos Corruptos de fama internacional antes que vulgarmente ARCHIVAR SUS EXPEDIENTES. Un país donde los Fiscales no Persigan inocentes para complacer caprichos de presidentes en lugar de someter verdaderos delincuentes. Una nación donde los puentes y calles de apartadas zonas rurales sean arregladas porque allí viven verdaderos dominicanos y no solo cuando están cerca de fincas donde pernotan funcionarios del gobierno.

NOSOTROS NO PEDIMOS MUCHO, SOLO DESEAMOS UN MEJOR PAÍS.

¿ES TAN DIFÍCIL ENCONTRAR ALGUIEN QUE NOS QUIERA GOBERNAR ASÍ?

YO SOLO QUIERO UN PAÍS COMO EL QUE DUARTE, QUIEN DIO SU VIDA, QUISO… PARA TI Y PARA MI.

SOLO ALGUIEN ASÍ ES QUE DEBERÍA SER NUESTRO PRESIDENTE.