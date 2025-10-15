Se cae Youtube a nivel mundial

La popular plataforma de videos, Youtube, experimentó interrupciones en su funcionamiento a nivel global.

Usuarios de distintas regiones reportaron, a través del sitio Downdetector, dificultades para acceder al sitio web y reproducir videos.

En el caso de República Dominicana, según los registros del sitio web que se dedica a monitorear fallos en plataformas, aplicaciones y servicios varios a nivel global, cerca de las 7:30 de la noche miles de cibernautas comenzaron a reportar fallas sobre esa plataforma del “botón rojo”, alcanzando un pico de 1,422 informes a las 08:02 de la noche.

Aproximadamente a las 8:40 de la noche la plataforma comenzó a restablecer sus servicios de forma gradual, de acuerdo con los reportes compartidos por usuarios en redes sociales.

En otras regiones, la recuperación se evidenció pocos minutos después: alrededor de las 9:15 de la noche en Ciudad de México, 10:15 de la hoche en Lima y Bogotá, y cerca de la medianoche en Buenos Aires y Santiago de Chile.

Aunque la empresa aún no ha emitido una explicación oficial, la rápida restauración sugiere una interrupción temporal en los servidores de Google.