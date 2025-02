Se compran y se venden

Los oprimidos (conquistados) nunca encontrarán explicaciones para que otros los esclavicen y sus opresores (vencedores) podrían tener cientos de excusas para avasallar o esclavizar, pero hubo héroes que, con ideales y conciencias firmes, desafiaron y vencieron a muchos abusadores con los más débiles y se llamaron revolucionarios que ofrecían establecer un régimen de justicia e igualdad para todos los ciudadanos del lugar donde triunfaron y muchos de esos regímenes resultaron ser un fiasco para todos.

¿Cómo explicar que en la actualidad ya no aparecen muchos idealistas y patriotas defensores de los oprimidos y, cuando triunfan, terminan siendo más bandidos que los que enfrentaron? La frase del título de este comentario penosamente corresponde a una explicación que no puedo patentizar como mía, porque es una gran verdad entre mil verdades: Los idealistas han desaparecido juntamente con sus ideales y es que los opresores y corruptos ya no matan a quienes los enfrentan, sino que han creado el procedimiento de comprarlos porque se ha puesto de moda que la mayoría de ellos se compran o se venden