Se corre mañana Clásico Año Nuevo

El clásico Año Nuevo se correrá en la quinta carrera del cartel de mañana en el hipódromo V Centenario.

El evento estará pactado a la distancia de 2000 metros y formará parte de una jornada que tiene un poolpote acumulado de RD$2,248.203.62. La jornada de mañana iniciará a las 3:45 de la tarde.

El ejemplar San Elías (1), del establo Mónica y bajo la monta de Jimmy Jiménez, saldrá como favorito, de acuerdo con los pronósticos de los especialistas.

Viene de ganarle a los mayores en su última salida.

Sin embargo, no se debe descartar ni menospreciar la capacidad de otros ejemplares, como My Brother Freddy (3), bajo las riendas del jockey Trusman Quevedo; Osita (4), con el maestro Carlos De León y de Wells Done Wells (2), con la mota de Jesús Frías.

Cadete ganó el martes. El ejemplar Cadete, magistralmente conducido por Carlos de León, ganó la carrera estelar efectuada el pasado martes en el hipódromo V Centenario.

En tarde de favoritos, el pool arrojó un dividendo de mil 474 pesos con 88 centavos, más sus partes con cinco ($56.48).