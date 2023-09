Se cumple en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, el llamado a huelga por 48 horas que convocaron grupos y movimientos populares en esa demarcación, en reclamo de varias reivindicaciones.

En videos obtenidos, se puede observar que el municipio amaneció este martes con sus principales vías y actividades comerciales totalmente paralizadas.

Además, se muestra el despliegue de varios agentes de la Policía Nacional, quienes patrullan toda la zona como medida de prevención ante cualquier eventualidad.

Según detalló al periódico Hoy el vocero nacional del Falpo, Raúl Monegro, «La huelga es por demandas como calles, aceras, contenes, como la Plaza de la Cultura, la carretera de San Francisco de Macorís-Río San Juan, el hospital regional, la calle de Las Guáranas, la calle y agua potable para Salcedo, Pimentel».

Monegro reiteró a las autoridades que el llamado a paro de labores por 48 horas no se puede condicionar a que haya ciudadanos detenidos (20) «que no han cometido un delito». En ese sentido, aseguró que tanto el Falpo como los demás movimientos como el Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel (Felabel) no van a ceder a presiones del Gobierno.

