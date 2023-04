¡Se cumplen 60 años! Ellis Pérez revela obstáculos para poder transmitir Grandes Ligas

Ellis Pérez fue el invitado especial del “Diálogo con los Deportistas” del diario HOY y con gran emoción contó lo difícil que fue lograr que se transmitieran juegos de Grandes Ligas, pero la satisfacción de lograrlo premia los sacrificios

Ellis Pérez, brillante comunicador, radiodifusor y hombre multifacético en la vida nacional, reveló al ser entrevistado en el “Diálogo con los Deportistas” que no todo fue color de rosa, sino que tuvo que saltar muchos obstáculos para transmitir los partidos de las grandes ligas a partir de 1963.

Este año se cumplirán 60 años de esa gran hazaña para el país.

Indicó que conversó con el narrador de béisbol, Billy Berroa en una ocasión, a quien le expuso la idea para transmitir los partidos de Juan Marichal, Manuel Mota, los hermanos Alou, entre otros, pero no sabían cómo hacerlo.

Expuso que se auxilió de un amigo (Modesto Díaz Hijo) para poder obtener una licencia para operar una emisora de radio en Santo Domingo y puso de inmediato sus ojos en llevarle algo diferente como era llevar los partidos de grandes ligas donde accionaron los pocos peloteros criollos en los diferentes equipos.

Le invitamos a leer: Grandes Ligas: los favoritos a ganar cada premio y por qué

“Cuando llegó el mes de abril y casi se iniciaba el béisbol de grandes ligas, el transmisor no llegaba al país y tuvo que ir donde el dueño de la emisora Onda Musical que le prestó un transmisor pequeño y así salió al aire el 19 de abril de 1963 con un juego de Juan Marichal, con los San Francisco”, recalcó Pérez.

“Fuimos donde el amigo Franklin Polanco en la Embajada de Estados Unidos en el país y éste le señaló que no tenía ni idea como se harían esas transmisiones directas desde Estados Unidos”, abundó.

Pérez dijo que fue donde el propietario de la All-American y no sabían, luego fue a la RCA, le planteó el tema, pero no sabían, éste le prometió que investigaría con sus amigos en Estados Unidos y le dijeron que no tenían conocimiento de ello. “Pues, se me prendió el bombillo y dije iré a Nueva York que allí aparecerá alguien que sepa”, enfatizó. Sostuvo que fue a las oficinas de la Agencia de Noticias (AP) y luego de vueltas y vueltas, finalmente logró la meta que se transmitiera Grandes Ligas en RD.