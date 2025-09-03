Se declara alerta de sequía en 20 condados del estado NY

Nueva York. En 20 condados en este estado, donde residen decenas de miles de dominicanos, la gobernadora del estado, Kathy Hochul, declaró el pasado fin de semana una alerta de sequía, al desarrollarse la misma en estos lugares.

Los proveedores públicos de agua comienzan a conservar agua e instan a los consumidores a reducir su consumo. Otras etapas de una sequía incluyen una alerta de sequía, una emergencia de sequía y un desastre por sequía.

Incluso con algunas lluvias recientes, no fue suficiente para reducir la sequía que hemos experimentado durante la mayor parte del verano de este año”, declaró la gobernadora.

Para evitar una escasez más grave si las condiciones empeoran, podríamos ver restricciones locales de agua en las regiones de Long Island, Adirondack y los Grandes Lagos del estado”.

Ahora, en medio de una sequía histórica que es el segundo período más largo sin lluvias desde 1941, el alcalde Eric Adams y otros funcionarios de la ciudad instan a los residentes de la ciudad de Nueva York a conservar agua.

Lee más: Desde 2023 se han registrado periodos de sequía más dañinos y generalizados, según estudio

NYC y sus alrededores se encuentran bajo alerta de sequía. Según el Departamento de Conservación Ambiental, la alerta es el primero de cuatro niveles de alerta de sequía.

El estado de Nueva York recomienda reducir el uso de agua arreglando las tuberías con fugas, lavando los automóviles con menos frecuencia y tomando duchas más cortas.

Los condados bajo alerta son Suffolk, Nassau, Chautauqua, Clinton, Erie, Essex, Franklin, Genesee, Hamilton, Herkimer, Jefferson, Lewis, Monroe, Niagara, Orleans, Oswego, St. Lawrence, Warren, Wayne y Cayuga.

También leer: La sequía nuestra de cada año

Ramón Mercedes

