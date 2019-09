Se desbordan las pasiones

Definitivamente este es un pueblo muy politizado y lo peor es que las diferencias políticas las llevamos al plano personal, lo que constituye una fuente de conflictos que, en ocasiones, afecta las relaciones de amistad, laborales y familiares.

Ese nivel de confrontación se entiende cuando la lucha política envuelve los intereses económicos de un grupo u otro, pero no entre simples ciudadanos que, aunque tienen sus simpatías, no dependen de un cargo público para vivir.

En la medida en que se acercan fechas como el 6 de octubre, cuando serán celebradas las primarias de los partidos mayoritarios, los ánimos se encienden y observamos, desde las gradas, cómo se agreden las partes en pugna.

Partes de un mismo partido, como es el caso del PLD, cuyos dirigentes han sostenido una lucha tan ácida que aleja las posibilidades de un acuerdo de respeto y acatamiento a los resultados de las primarias, previo a las mismas.

Si eso no se da, como acaba de proponer el candidato del oficialismo, Gonzalo Castillo, es casi seguro que ambas tendencias sigan caminos diferentes y apuesten al fracaso de la facción que resulte vencedora en las primarias.

Si gana Leonel Fernández, basta con que los danilistas y todo el poder que representan, se crucen de brazos para hacerlo fracasar, y si gana Gonzalo Castillo, Leonel, con razón, se sentirá vencido y aplastado por el poder.

Sin embargo, hay quienes consideran que más allá de esas contradicciones, existen intereses económicos tan poderosos en la cúpula de la corporación peledeísta, que buscarán la forma de subsanar las diferencias, luego de las primarias, para evitar salir del poder en mayo del 2020.