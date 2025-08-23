“Se embarazó”

Tahira Vargas García

La frase “se embarazó” aparece continuamente en los medios de comunicación y redes sociales. Casos de niñas que han sido víctimas de abuso sexual por familiares, padres, padrastros y otros hombres se presentan como si ellas fuesen responsables del embarazo producto de estas acciones y no sus agresores

El embarazo de una niña y/o adolescente no es su responsabilidad. “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la integridad personal. Este derecho comprende el respeto a la dignidad, la inviolabilidad de la integridad física, síquica, moral y sexual, incluyendo la preservación de su imagen, identidad, autonomía de valores, ideas, creencias, espacio y objetos personales”. (Ley 136-03 art.12)

Varios actores son responsables del embarazo de una niña-adolescente principalmente el hombre o joven que la violó- abusó sexualmente de ella, su contexto sociofamiliar y el Estado.

El ocultamiento y legitimación de los abusos y violaciones sexuales presente en los discursos culpabilizantes de las víctimas invsibiliza estos actos y contradicen lo establecido en el Código del Menor (artículo 396, inciso c) sobre el abuso sexual como “la práctica sexual con un niño, niña o adolescente por un adulto o persona cinco años mayor, para su propia gratificación sexual, sin consideración del desarrollo sicosexual del niño, niña o adolescente y que puede ocurrir aún sin contacto físico”.

La problemática del embarazo de niñas y adolescentes en nuestra sociedad supone una lectura diferente a la que se realiza continuamente en los medios. El mensaje no debe ser desde “la niña que se embarazó”, sino la alarma por “los hombres que violan y embarazan niñas y adolescentes”.

Se deben analizar a profundidad las causas de las violaciones y abusos sexuales continuos y frecuentes de las que son víctimas niñas, adolescentes y mujeres en nuestra sociedad, identificar y erradicar la complicidad e impunidad de un tejido social que lo sostiene y el sistema de justicia que debe investigar y sancionar en todas sus consecuencias.

Las familias y comunidades deben ser educadas, orientadas y acompañadas en un proceso intenso y extenso de cambio cultural.

Las familias no pueden ser juzgadas como únicas responsables de este proceso porque son parte de una sociedad que mantiene una cultura patriarcal de permisividad e impunidad frente a las violaciones de los derechos de la niñez desde distintos estamentos sociales y de poder.

El Estado dominicano tiene la responsabilidad de protección de la niñez y la adolescencia como se contempla en la Ley 136-03. Esta ley establece sanciones al uso de la violencia y el abuso en sus distintas manifestaciones hacia niños, niñas y adolescentes.

TAHIRA VARGAS GARCÍA

"Se embarazó"
"Se embarazó"
