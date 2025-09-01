Se encienden los “-bre”: ¿ya eligió su estilo navideño para este año?

Se encienden los “-bre”: ¿ya eligió su estilo navideño para este año?

Con la llegada de septiembre, se enciende la chispa festiva que nos lleva directo a diciembre. Las calles aún no huelen a ponche ni se oyen villancicos, pero los escaparates ya comienzan a vestirse de rojo, verde y dorado. ¿La pregunta del millón? ¿Qué estilo navideño marcará tendencia este año?

Según expertos en decoración, la Navidad 2025 se pinta de nostalgia, naturaleza y elegancia. Las tendencias incluyen:

Cálida oscuridad: ambientes acogedores con tonos profundos y luces tenues

Image0199 25.jpg

Berry Lush: inspiración botánica con frutos rojos y verdes naturales

Tradicional alegre: regreso a los clásicos con un toque juguetón

Artesanal y sostenible: adornos de madera, fibras naturales y DIY.

Image0199 17.jpg

Colores joya y metálicos: azul zafiro, oro rosa y plata helada para un look sofisticado

Así que si aún no ha decidido cómo decorar su hogar, este es el momento perfecto para inspirarse y dejar que el espíritu navideño empiece a colarse por las rendijas. Porque sí, septiembre ya huele a diciembre.

