Se entrega «Barba Negra», implicado en asesinato de tres personas en Herrera

  • Hoy
La Policía Nacional informó que ante las intensas labores de búsqueda y captura, se entregó a las autoridades policiales Óscar Alberto Féliz Marte, conocido como Barba Negra, uno de los presuntos autores del hecho ocurrido el pasado lunes en el sector Libertador de Herrera, donde tres reconocidos delincuentes resultaron muertos y otro herido por proyectiles de arma de fuego.

La entrega se produjo alrededor del mediodía, en las instalaciones de un programa de televisión local, donde miembros de la División de Homicidios recibieron a Barba Negra de manos de un representante de los Derechos Humanos. Contra éste pesaba la orden judicial de arresto No. 2025-AJ0058499. El detenido se encuentra bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Se recuerda que en este caso también fue apresado Óscar Enrique Ortega, a quien se le ocupó un arma de fuego que portaba de manera ilegal, mientras que permanece prófugo un tercer implicado identificado únicamente como Migue, cuya búsqueda continúa de manera activa por los equipos investigativos de la institución.

Durante el hecho, ocurrido en la calle Libertador de Herrera, resultaron muertos José Eduardo Ciprián Lebrón (a) Chuki, de 35 años; Luis Javier Santana Asencio, de 38; y José Antonio Ovalles Martínez (a) Toni Papeleta, de 47, mientras que José Adonis Pérez García resultó herido y permanece ingresado en un centro de salud.

El Libertador de Herrera: tres hombres muertos y uno herido en ataque a tiros
