Se entregó ante las autoridades judiciales el exprospecto dominicano de los Cachorros de Chicago acusado de matar a balazos a un joven en Cienfuegos, distrito municipal Santiago Oeste.

Se trata de José frailin Alcántara Martínez, alias “El Pelotero y/o El Mayorcito”, de 18 años, quien acudió la mañana de este jueves a la sede de la Policía Nacional en la ciudad corazón, en compañía de un diácono y un abogado.

«Yo soy inocente de todo lo que se me acusa… A mí lo que me quieren es hacer un daño, no tengo nada que ver con esto», aseguró el deportista.

Además, «El Pelotero» sostiene que desconocía al fallecido, Darwin Díaz Valerio, de 22 años.

Se recuerda que el joven era buscado mediante orden de arresto No. 03821-2023, por el homicidio ocurrido el domingo 18 de Mayo en el sector Mella II, de Cienfuegos.

Por el crimen guarda prisión preventiva su primo, Diego Anibal Rodríguez Martínez.

Se supo que en las próximas horas Alcántara Martínez será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines de legales procedentes.

