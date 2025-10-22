La Policía Nacional informó que, tras un amplio asedio policial, se entregó de manera voluntaria en la sede policial de Santiago, Teandro Francisco Paulino Rodríguez, alias “Japonés”, quien era activamente buscado mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0068607, por su presunta participación en un doble homicidio y por causar heridas a tres personas más, durante un hecho ocurrido el pasado 6 de octubre de 2025, en el sector Pueblo Nuevo, de esa ciudad.

En el suceso resultaron fallecidos por heridas de arma de fuego Scotti Manuel Tejada Francisco (alias “Escori”) y Jasson Alexander de los Santos Batista (alias “El Capi”), ambos con antecedentes delictivos y presuntos miembros del grupo delictivo conocido como “Los 73”.

También resultaron heridos Juan Antonio Toribio Martínez, Elistha Heridenia Almonte y Russell Arath Núñez, quienes se encontraban en el lugar al momento del ataque.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho se originó por viejas rencillas entre bandas, cuando varios hombres armados, incluyendo al alias “Japonés”, abrieron fuego contra las víctimas mientras compartían en una esquina del sector.

Por este caso, las autoridades ya han identificado a otros implicados, actualmente prófugos, entre ellos: Yudelfry Arias (alias “Cara de Bola”), Yasser, Edwin, El Siete y Bujía, cuya búsqueda se mantiene activa.

En seguimiento al caso, los agentes de homicidios, en coordinación con el Ministerio Público, han realizado varios allanamientos, resultando detenidas varias personas para fines de investigación.

El caso continúa bajo investigación para determinar responsabilidades y someter ante la justicia a todos los involucrados.