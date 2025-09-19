Se entrega presunto líder banda criminal en Santiago

Santiago.- Ronny Abel Sánchez Morillo, alias Mudita, de 32 años, señalado por la Policía como líder criminal vinculado al hecho donde murieron cinco personas en la comunidad de La Barranquita de esta ciudad, se entregó de manera voluntaria a las autoridades.

El reporte policial indica que “Mudita” es el presunto cabecilla en la región Norte y era buscado mediante orden de arresto número 02648-2024 por su presunta vinculación a homicidios y hechos relacionados al crimen organizado.

La entrega se realizó a través de su representante legal, en el despacho de la fiscal titular del Distrito Judicial de Santiago.

Según la Policía, Sánchez Morillo está sindicado como autor intelectual del homicidio de Rafael Nicolás Puello Santos, alias Bulillo, ocurrido el 22 de marzo de 2024, producto de un conflicto por la distribución de sustancias controladas.

Además, se le vincula al hecho bajo investigación ocurrido el pasado 10 de septiembre de 2025 en el sector Corona Plaza, donde fallecieron Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez. En la operación contra estructuras criminales también resultó herido de gravedad el cabo de la Policía Nacional, Yohandy Encarnación.

Al ser depurado en el Sistema Policial de Consultas Criminológicas (SPCC), el imputado Sánchez Morillo figura con múltiples registros por justicia activa y violación a la Ley de Armas, lo que confirma su historial delictivo.

Las autoridades informaron que el prevenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes.