Se entregó este miércoles a la Policía Nacional a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Juan Alfredo Granado Herrera, alias “El Guardia”, señalado como uno de los presuntos responsables de la muerte del segundo teniente del Ejército Gregorio Ramírez Pineda.

«Decidí entregarme porque me están acusando de un caso que yo no sé, me están involucrando algo que yo no sé», dijo Herrera.

Reveló además que » se llevaron mi cédula de mi casa, yo la fui a buscar, ellos me agarraron, me soltaron y me dijeron que vaya de nuevo y nunca apareció la cédula».

La entrega tuvo lugar en el despacho de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, donde Granado Herrera fue recibido por oficiales de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), liderados por el subdirector de esa dependencia, coronel Ysaias Tamarez.

En el acto estuvieron presentes su padre, Juan Granado, el abogado, Pablo de la Cruz Castro y el representante de los Derechos Humanos, Martín Santana.

El crimen ocurrió durante un supuesto asalto en las inmediaciones de una estación de combustible ubicada en la autopista 6 de Noviembre, en la provincia San Cristóbal.

Ante el trabajo de búsqueda y captura realizado por la Policía Nacional, Granado Herrera optó por entregarse voluntariamente.

De su parte, La Policía Nacional informó que garantizará la integridad física del detenido, quien será sometido al proceso legal correspondiente para esclarecer los hechos y determinar su grado de participación en el caso.

Lee más: Asesinan a segundo teniente del Ejército en San Cristóbal