De The X Factor al adiós a Liam Payne: así se escribe la historia de One Direction 15 años después

Este 23 de julio se cumplen 15 años desde que cinco adolescentes británicos se unieron por casualidad en un programa de talentos y, sin saberlo, se convirtieron en una de las bandas más influyentes de la historia reciente de la música pop.

The X Factor no los coronó, pero el mundo sí: así nació One Direction

Fue en 2010 cuando Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson participaron como solistas en The X Factor. Tras ser eliminados en la etapa del bootcamp, Simon Cowell decidió unirlos en una banda y así nació One Direction, un experimento que desató una ola de euforia juvenil que no tardaría en convertirse en un fenómeno global.

Aunque no ganaron el concurso (terminaron en tercer lugar), se llevaron algo más poderoso que un trofeo: una legión de fans que los apoyó desde sus primeras presentaciones.

Firmaron con Syco Records y, apenas un año después, lanzaron su primer álbum Up All Night (2011). Fue un éxito instantáneo: encabezó las listas en más de 15 países, convirtiéndose en el primer disco debut de una banda británica en alcanzar el número uno en Estados Unidos.

Canciones como “What Makes You Beautiful” resonaron en todas las estaciones de radio y su música se volvió parte de los recuerdos más entrañables de millones de jóvenes que hoy miran atrás con nostalgia.

En tan solo cinco años, publicaron cinco álbumes de estudio —Up All Night, Take Me Home, Midnight Memories, Four y Made in the A.M.—, todos con un éxito arrollador. Rompieron récords de ventas, posicionaron sus discos en los primeros lugares de las listas internacionales, ganaron múltiples premios (incluyendo 7 Brit Awards, 7 American Music Awards, 6 Billboard Music Awards y 28 Teen Choice Awards), y ofrecieron más de 300 conciertos como parte de giras globales que llenaron estadios y arenas en cinco continentes.

Le puede interesar: Liam Payne: los detalles del funeral del exintegrante de One Direction

Bromas, caídas y conciertos épicos: lo que hizo único a One Direction

A lo largo de su carrera, One Direction dejó una colección de momentos que viven eternamente en la memoria de los fans. Desde los entrañables video diarios donde respondían preguntas de sus fanáticas, hasta el icónico primer concierto en el Madison Square Garden en 2012, que marcó su consolidación como estrellas globales.

También están los momentos más virales como las bromas en entrevistas, las caídas en el escenario (que aún generan memes) o su famosa participación en el Carpool Karaoke con James Corden. Y, por supuesto, uno de los eventos que más conmocionaron a los fans: la salida de uno de sus integrantes.

La salida de Zayn: el adiós inesperado que marcó un antes y un después

El 25 de marzo de 2015, Zayn Malik abandonaba One Direction. El anuncio llegó en pleno desarrollo de su gira On the Road Again, tan solo unos días después de que el artista se retirara temporalmente por “estrés”.

La noticia fue publicada a través de un comunicado oficial de la banda en redes sociales. En su momento, Zayn expresó que quería ser “un chico normal de 22 años, con la posibilidad de relajarse y tener algo de tiempo privado fuera del ojo público”.

Aunque los rumores sobre tensiones internas y diferencias creativas ya rondaban desde hacía tiempo, Zayn fue enfático: su decisión no era contra sus compañeros. “Tengo cuatro amigos de por vida”, dijo entonces.

En entrevistas posteriores, confesó que no podía ser completamente él dentro del grupo, que deseaba experimentar con sonidos más personales y alejados del pop comercial que los había convertido en fenómeno global.

La “pausa” que nunca terminó: así fue su última despedida

One Direction anunció su “descanso temporal” el 23 de agosto de 2015. En ese momento, se dijo que la pausa de 18 meses comenzaría en marzo de 2016, justo después de concluir la promoción de su quinto álbum Made in the A.M.

Sin embargo, el grupo no ha lanzado música nueva desde entonces. A medida que pasaron los años, esa pausa se convirtió en separación no oficial, y cada miembro tomó caminos distintos.

Su última presentación oficial como banda fue en The X Factor UK, el lugar que los vio nacer, el 13 de diciembre de 2015 donde interpretaron temas como “History” e “Infinity”.

La vida después de One Direction: éxitos y caminos distintos

Harry Styles se consolidó como una de las estrellas más completas de su generación. Con tres álbumes de estudio (Harry Styles, Fine Line y Harry’s House), ha ganado varios Grammys, incluido Álbum del Año en 2023. También incursionó con éxito en la actuación y es referente de moda genderless en todo el mundo.

Zayn Malik lanzó cuatro álbumes: Mind of Mine, Icarus Falls, Nobody is Listening y Room Under the Stairs. Aunque se ha mantenido más alejado del ojo público, ha colaborado con artistas como Sia y Zhavia Ward, y su sonido más R&B lo distingue del resto del grupo.

Niall Horan apostó por el pop suave y las baladas. Tiene tres álbumes solistas: Flicker, Heartbreak Weather y The Show. Ha sido jurado en The Voice y ha mantenido una sólida base de seguidores.

Louis Tomlinson lanzó dos álbumes: Walls y Faith in the Future. Además de su carrera musical, ha trabajado como productor, ha fundado su propio sello discográfico, y se ha mostrado muy activo en sus redes con su base de fans leales.

Liam Payne publicó un álbum, LP1, y lanzó varios sencillos exitosos como «Strip That Down». También fue jurado en el reality Building the Band de Netflix, donde compartió su experiencia con nuevos talentos.

Liam Payne: su partida, el reencuentro y el luto global

El 16 de octubre de 2024, el mundo fue sacudido por una noticia devastadora: Liam Payne falleció en Buenos Aires tras una caída accidental desde el balcón de un hotel. Las autoridades informaron que, aunque la causa oficial fue el impacto de la caída, existían antecedentes de problemas de salud y consumo de sustancias que habrían complicado su estado. Tenía 31 años.

La última aparición significativa de Liam fue como jurado en Netflix estrenado recientemente como un homenaje póstumo, donde mostró su pasión por la música y su interés en inspirar a la próxima generación.

Leer también: Detienen a uno de los acusados por la muerte de Liam Payne

Su funeral, celebrado en Reino Unido, fue privado y emotivo. Harry, Louis, Zayn y Niall asistieron discretamente, sin declaraciones públicas, pero con gestos que hablaron por sí solos: abrazos, miradas, respeto y un silencio compartido por millones de fans en redes sociales.

15 años después, su música sigue sonando en todo el mundo

Hoy, 15 años después de aquel debut en The X Factor, One Direction sigue siendo parte de la vida de millones de fans. Videos tributo a Liam, mashups de sus canciones, reacciones a antiguos conciertos y tendencias como #1D15Years o #15YearsOfOneDirection inundan TikTok, YouTube, Twitter e Instagram.

One Direction no fue solo una banda. Fue una época. Una emoción colectiva. Un fenómeno cultural que trascendió fronteras. Hoy, las fanáticas celebran su historia, honran su legado y recuerdan con cariño a Liam Payne.