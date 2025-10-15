Se esperan este miércoles potenciales inundaciones y lluvias fuertes: ¿por qué y en qué zonas?

Se esperan este miércoles potenciales inundaciones y lluvias fuertes: ¿por qué y en qué zonas?

  • El organismo emite alerta meteorológica en seis provincias, ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales

Santo Domingo, R. D. – El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, este miércoles, una vaguada prefrontal provocará aguaceros, con tormentas eléctricas, en gran parte del territorio nacional.

El organismo explicó que, durante las horas matutinas, se observará nubosidad variable, y chubascos pasajeros, en distintos puntos del país.

No obstante, en horas de la tarde, la vaguada generará un incremento de la nubosidad, acompañado de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente, hacia las provincias Monte Cristi, Puerto Plata, Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, Sánchez Ramírez, Samaná, Monte Plata y Hato Mayor, así como en otras cercanas.

Indicó que, también, se prevén efectos en localidades del noroeste, norte y noreste, incluyendo al Gran Santo Domingo y San Cristóbal.

Lea más: ¿Se adelantó el fríito de Navidad? Este es el pronóstico para los próximos días

El Indomet informó que, su Centro de Pronóstico, emitió el nivel de alerta meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, en sectores vulnerables de las provincias Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná y Hermanas Mirabal.

Vigilancia ciclónica

En cuanto a la actividad ciclónica, la entidad precisó que, la tormenta tropical Lorenzo, continúa debilitándose, aunque mantiene su estructura. Se localiza a unos 2,280 kilómetros, al oeste/noroeste, de las islas de Cabo Verde, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h, y un desplazamiento hacia el norte, a unos 20 km.

La institución recomendó a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones meterológicas, a través de su página web indomet.gob.do y sus redes sociales @indometrd.

