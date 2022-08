Se filtró la primera imagen de Piqué junto a su novia Clara Chía Martí 

Una de las imágenes que se filtraron de la nueva pareja de Gerard Piqué (The Sun)

La escandalosa separación de Shakira y Piqué sigue entregando nuevos episodios. En este caso, la primera imagen del futbolista del Barcelona junto a su novia Clara Chía Martí, la joven con quien mantiene una relación y que trabaja en Kosmos, la empresa organizadora de eventos que es propiedad del defensor.

Una versión indica que la imagen es de comienzos de este año, lo que confirmaría los rumores de supuesta infidelidad de parte del zaguero.

Clara tiene 23 años, 12 menos que Piqué y se conocieron en el ámbito laboral. El vínculo fue creciendo y hasta el entorno de ambos los ayudaron a mantener el tema en secreto, según informó la semana pasada el medio británico The Sun.

“Gerard y Clara se han estado viendo durante meses. Ella es una estudiante que también trabaja para él en su oficina, organizando eventos. Se ha mantenido en silencio sobre su relación, pero todos los que los rodean saben lo que está sucediendo”, informó una fuente anónima cercana a la chica.

Luego se filtraron las primeras fotos de Clara, que debido al contexto se vio obligada a cerrar todas sus redes sociales.

Lee más: Presunta novia de Piqué habla tras ruptura con Shakira

Ella y Piqué hasta habrían realizado viajes juntos, a Dubai y Estocolmo, e incluso la joven ya conocería a los hijos del futbolista, Milan y Sasha, de 9 y 7 años respectivamente, fruto de su relación de doce años con Shakira.

La información comenzó a correr como reguero de pólvora, cada novedad estalló en los portales y se hizo viral en las redes sociales.

En junio de este año el programa El Gordo y La Flaca, publicó un video en el que se lo ve a Piqué con una chica rubia, que está de espaldas, pero condice con los rasgos físicos de Clara. En ese momento no se sabía quién era.

Según la información aportada por un corresponsal en Barcelona, Jordi Martín, las imágenes son del 22 de febrero de este año en un restaurante de la ciudad catalana. Fue una semana más tarde de San Valentín, cuando Shakira le dedicó un romántico posteo al futbolista. Y en marzo, la cantante le dedicó una larga y tierna declaración resaltando sus cualidades de pareja, padre y deportista.

El video es breve, aunque en el comienzo se llega a ver cómo alguien quiere poner la mano para tapar la cámara. Se puede advertir también que ambos están tomados de la mano y a él se lo ve muy sonriente. El cronista agregó que la pareja (Piqué y la joven) habría acudido entre seis y siete veces. Una captura de ese video dio vuelta por diversos portales en las últimas horas.

Cabe recordar que una vez que Shakira y Piqué anunciaron de forma pública el fin de su relación, trascendió que la cantante contrató a un reconocido estudio de abogados de Barcelona y la colombiana contaría con un as en la manga que es un gran informe que compromete al futbolista. Por esos días también se supo cuáles fueron los trucos del jugador para su supuesta infidelidad.

Piqué y Shakira anunciaron su separación hace dos meses (foto: Faro de Vigo)



Si bien no llegaron a contraer matrimonio, Shakira y Piqué compraron propiedades desde que comenzaron la relación y por eso se inició una batalla legal por la división de bienes, y el más alto es un avión privado valuado en 20 millones de dólares.

La cantante decidió mudarse a su casa en Miami y en los próximos días lo harán sus hijos, quienes aún están en Barcelona. La tenencia de los chicos fue el primer round que ganó Shakira.

En tanto que Piqué perdió la titularidad en el Barcelona y no es prioridad para el entrenador, su ex compañero Xavi Hernández.

Luego de las lesiones que lo complicaron, el defensor por ahora el DT no lo considera para el once inicial y desde la pretemporada el ex capitán y emblema del equipo culé inició los partidos en el banco de suplentes.

Shakira y Piqué se conocieron luego del Mundial de Sudáfrica 2010, el certamen que consagró campeón del mundo a España y el defensor fue uno de sus integrantes. La artista colombiana fue la intérprete del tema del torneo.