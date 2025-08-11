Se forma la tormenta tropical Erin; Indomet vigila su evolución

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballo, informó este lunes la formación de la Tormenta Tropical Erin al oeste de las Islas de Cabo Verde, desplazándose hacia el oeste a una velocidad de 31 kilómetros por hora.

“El Indomet se mantiene vigilante a la evolución de este sistema”, indicó Ceballo en su cuenta de X.

Más temprano, el organismo había emitido un boletín sobre otro fenómeno: una vaguada ubicada en el Atlántico tropical central, con una baja probabilidad de formación ciclónica de 10 % en las próximas 48 horas, cifra que se mantiene igual para un período de 7 días.

Condiciones del tiempo



Para hoy, el pronóstico señala aislados chubascos matutinos en zonas del nordeste, como Samaná y María Trinidad Sánchez, así como en áreas costeras caribeñas de San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y Pedernales. En el resto del país prevalecerá un cielo con poca nubosidad, ambiente soleado, caluroso y brumoso.

Durante la tarde y primeras horas de la noche, se esperan nublados con aguaceros locales, tormentas eléctricas ocasionales y ráfagas de viento moderadas en provincias como San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y Monte Plata, debido a la influencia de la vaguada y el ciclo diurno.

Pronóstico para mañana

El martes iniciará mayormente soleado y caluroso. Sin embargo, hacia el mediodía, el viento del este/sureste y la aproximación de una onda tropical —que interactuará con la vaguada— provocarán aumentos nubosos con aguaceros dispersos, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento en provincias del sureste, suroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza durante la tarde y la noche..