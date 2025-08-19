La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), informó que mantiene activa la búsqueda de Jeison Alexis Moreno, “Copita”, de 42 años, quien se fugó mientras era conducido a cumplir el proceso judicial correspondiente, tras ser condenado a 30 años de prisión por homicidio agravado.

Moreno fue condenado por haber quitado la vida, el 24 de noviembre del 2020, a tres ciudadanos dominicanos, entre ellos una pareja de esposos identificados como Virgen Ramírez (38) y Tony Encarnación, cuyos cuerpos fueron encontrados sobre el pavimento frente a su residencia en el distrito municipal de Los Jovillos, provincia de Azua.

El hoy prófugo había sido apresado en el año 2024 por miembros del DICRIM, cuando intentaba salir del país por el Aeropuerto Internacional de las Américas, en cumplimiento de tres órdenes judiciales en su contra.

La institución del orden advierte que Moreno es considerado sumamente peligroso e insta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades aportando cualquier información que permita dar con su paradero y captura, garantizando la confidencialidad de las denuncias.