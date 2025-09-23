Se genera controversia con hipótesis autismo

Se genera controversia con hipótesis autismo

Se trata de una condición con alta incidencia que no tiene explicación convincente


Aunque los ensayos iniciales con ácido folínico han mostrado mejoras en la comunicación y el comportamiento de algunos niños con autismo, en particular en aquellos con anticuerpos contra los receptores de folato, la evidencia sigue limitada, no concluyente.

Algunos padres tienen dudas sobre las vacunas y el trastorno, la ciencia no le ha dado una respuesta.
En República Dominicana, activistas como el periodista Fernando Quiroz, coordinador de la Mesa del Dialogo por el Autismo están dedicados a hacer consultas de las guias internacionales y los últimos estudios publicados.

“Los estudios disponibles son pequeños, de corta duración y con resultados heterogéneos, por lo que aún no es posible afirmar que el ácido folínico sea un tratamiento eficaz o generalizable para todos los casos del Trastorno del Espectro Autista”, comenta el activista.

Las guías internacionales continúan clasificando su uso como experimental, pendiente de ensayos multicéntricos más amplios y de largo plazo que confirmen seguridad, efectividad y población objetivo.

Antecedente

El domingo, Donald Trump declaró públicamente: “Creo que hemos encontrado una respuesta al autismo”. Anticipó un anuncio sobre un posible vínculo entre el uso de acetaminofén o paracetamol (Tylenol) durante el embarazo y mayor riesgo de autismo, son hipotesis.

Puedes leer: La realidad del autismo más allá del 2 de abril: retos y carencias en la sociedad

El mandatario de Estados Unidos adelantó que su administración promoverá el uso de leucovorina, conocida popularmente como ácido folínico, como tratamiento en niños con autismo, y que las mujeres embarazadas deberían usar paracetamol solo en casos de fiebre alta y no para molestias menores. Estas declaraciones reactivaron un debate global sobre causas y posibles abordajes del autismo.

Un estudio de Mount Sinai, Harvard, en el 2025 analizó 46 estudios . Mostró una asociación entre uso prenatal de acetaminofén y mayor riesgo de autismo.

Aunque la fuerza de esa relación se reduce en estudios de mayor calidad (controles de sesgo, seguimientos prospectivos, comparaciones entre hermanos) comenta el profesional basándose en estudios especializados.

Otros estudio en Suecia revisaron un leve aumento de riesgo, pero al comparar hermanos expuestos y no expuestos, la asociación desapareció, lo que sugiere influencia de factores familiares y genéticos.

Altagracia Ortiz

Altagracia Ortiz

Periodista egresada de la UASD, especialista en salud y con más de dos décadas de experiencia.

Publicaciones Relacionadas

Se genera controversia con hipótesis autismo
Se genera controversia con hipótesis autismo
23 septiembre, 2025
Trump liga Tylenol a autismo
Trump liga Tylenol a autismo
23 septiembre, 2025
Primera alerta de autismo es la pérdida del contacto visual del bebé con la madre: especialistas plantean desafíos
Primera alerta de autismo es la pérdida del contacto visual del bebé con la madre: especialistas plantean desafíos
10 agosto, 2025
Tenay Rodríguez participará en foro sobre el autismo en el marco del Miss República Dominicana
Tenay Rodríguez participará en foro sobre el autismo en el marco del Miss República Dominicana
5 agosto, 2025
Chanel Prinz: Una candidata al Miss RD Universo que busca visibilizar el autismo
Chanel Prinz: Una candidata al Miss RD Universo que busca visibilizar el autismo
4 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

¿Cómo antes?

¿Cómo antes?

Ni heridas, ni curitas emocionales en la vida

Ni heridas, ni curitas emocionales en la vida

La proclamación de la República Popular fue un salto al futuro para China

La proclamación de la República Popular fue un salto al futuro para China

Edición impresa, lunes 22 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 22 de septiembre de 2025

52 Aniversario de Adovohs recuerda a grandes voluntarias

52 Aniversario de Adovohs recuerda a grandes voluntarias

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo