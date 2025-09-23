Se genera controversia con hipótesis autismo

Se trata de una condición con alta incidencia que no tiene explicación convincente



Aunque los ensayos iniciales con ácido folínico han mostrado mejoras en la comunicación y el comportamiento de algunos niños con autismo, en particular en aquellos con anticuerpos contra los receptores de folato, la evidencia sigue limitada, no concluyente.

Algunos padres tienen dudas sobre las vacunas y el trastorno, la ciencia no le ha dado una respuesta.

En República Dominicana, activistas como el periodista Fernando Quiroz, coordinador de la Mesa del Dialogo por el Autismo están dedicados a hacer consultas de las guias internacionales y los últimos estudios publicados.

“Los estudios disponibles son pequeños, de corta duración y con resultados heterogéneos, por lo que aún no es posible afirmar que el ácido folínico sea un tratamiento eficaz o generalizable para todos los casos del Trastorno del Espectro Autista”, comenta el activista.

Las guías internacionales continúan clasificando su uso como experimental, pendiente de ensayos multicéntricos más amplios y de largo plazo que confirmen seguridad, efectividad y población objetivo.

Antecedente

El domingo, Donald Trump declaró públicamente: “Creo que hemos encontrado una respuesta al autismo”. Anticipó un anuncio sobre un posible vínculo entre el uso de acetaminofén o paracetamol (Tylenol) durante el embarazo y mayor riesgo de autismo, son hipotesis.

El mandatario de Estados Unidos adelantó que su administración promoverá el uso de leucovorina, conocida popularmente como ácido folínico, como tratamiento en niños con autismo, y que las mujeres embarazadas deberían usar paracetamol solo en casos de fiebre alta y no para molestias menores. Estas declaraciones reactivaron un debate global sobre causas y posibles abordajes del autismo.

Un estudio de Mount Sinai, Harvard, en el 2025 analizó 46 estudios . Mostró una asociación entre uso prenatal de acetaminofén y mayor riesgo de autismo.

Aunque la fuerza de esa relación se reduce en estudios de mayor calidad (controles de sesgo, seguimientos prospectivos, comparaciones entre hermanos) comenta el profesional basándose en estudios especializados.

Otros estudio en Suecia revisaron un leve aumento de riesgo, pero al comparar hermanos expuestos y no expuestos, la asociación desapareció, lo que sugiere influencia de factores familiares y genéticos.