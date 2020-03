Se hace viral video donde “Josecito” Hazim minimiza peligro coronavirus

El video en el que aparece el senador José Hazim Frappier minimizando el impacto del virus en el país y alegando que solo se habían registrado diez casos, continúa siendo objeto de comentarios en las redes sociales, luego de que trascendiera que el legislador por San Pedro de Macorís diera positivo al Covid-19.

“El coronavirus eso no existe aquí en el país…, en este país, aquí lo que hay son 10 casos. Que coronavirus, de qué coronavirus tu me está hablando”, respondió Hazim Frappier a la pregunta de un periodista que le requirió su opinión sobre el tema.

El empresario resultó positivo al coronavirus luego de participara en una cena de recaudación de fondos realizada en esa provincia la semana pasada, la cual fue considerada como foco de infección de la enfermedad que al día de hoy supera los 240 positivos en el país.

Según trascendió, en la cena participó también el coronel del ejército Kalil Haché, de 88 años, quien permanece ingresado en una sala de aislamiento del hospital militar Ramón de Lara; así como otras personalidades.

Ante el avance del virus, el Gobierno anunció hoy el cierre de 15 instituciones adicionales a las dispuestas en el día de ayer, así como otras 37 que se integrarán a las que laboran con personal limitado.

