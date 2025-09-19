Prensa hispana en NJ y RD se hacen eco de agresión contra vehículo cónsul dominicano

  • Ramón Mercedes
Prensa hispana en NJ y RD se hacen eco de agresión contra vehículo cónsul dominicano

Nueva Jersey. La esposa del cónsul dominicano en Paterson, José -Bertico- Santana, fue captada lanzando piedras al vehículo del diplomático estacionado frente a la casa de su presunta amante, en un episodio que ya es tendencia en redes sociales.

A parte de las redes sociales, también el canal de TV 69 en RD, propiedad de Claudia Pérez (La Tora) se ha hecho eco. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=ZRj13RaMRzA&t=12s

Además, el periódico hispano digital en «La Cosa», de lectura masiva entre los dominicanos residentes en Nueva Jersey. Luego la página fue retirada sin dar explicaciones. Video: https://enlacosa.com/escandalo-diplomatico-en-paterson-la-esposa-del-consul-perdio-el-control/ 

Lee más: Entérate NY: PLD-NY acusa cónsul Vásquez de copiar

Videos filtrados muestran el momento en que la mujer grita y arroja varias veces una piedra (un peñón) contra la jeepeta del diplomático (Mercedes Benz), estacionada en las inmediaciones del restaurant Boga-Boga, mientras vecinos graban y comentan el bochornoso espectáculo.

Entre políticos, periodistas, empresarios, profesionales y comunitarios en Nueva Jersey y el Alto Manhattan es un secreto a voces el hecho y la situación se comentan en «voz baja».

Bertico Sosa fue nombrado mediante el decreto 471-24 por el presidente Luis Abinader, en agosto del 2024.

Ramón Mercedes

Ramón Mercedes

Publicaciones Relacionadas

Prensa hispana en NJ y RD se hacen eco de agresión contra vehículo cónsul dominicano
Prensa hispana en NJ y RD se hacen eco de agresión contra vehículo cónsul dominicano
19 septiembre, 2025
Consulado Dominicano en México fortalece vínculos con la comunidad en Mérida y Cancún
Consulado Dominicano en México fortalece vínculos con la comunidad en Mérida y Cancún
9 septiembre, 2025
Gobierno dominicano realiza primera prueba técnica del Sistema Nacional de Alertas
Gobierno dominicano realiza primera prueba técnica del Sistema Nacional de Alertas
9 septiembre, 2025
Sammy, el amigo de la prensa
Sammy, el amigo de la prensa
8 septiembre, 2025
El dominicano Valerio-Bodon reforzará al Valencia Basket
El dominicano Valerio-Bodon reforzará al Valencia Basket
1 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Otra vez la ADP

Otra vez la ADP

Senasa y las preguntas por responder

Senasa y las preguntas por responder

Ramfis y su amigo Tavito de la Maza

Ramfis y su amigo Tavito de la Maza

Arranca Restaurant Week SD con más de 120 restaurantes

Arranca Restaurant Week SD con más de 120 restaurantes

Autoridades del ITSC describen factores que alientan alta formación

Autoridades del ITSC describen factores que alientan alta formación

Edición impresa, jueves 18 de septiembre de 2025

Edición impresa, jueves 18 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo