Nueva Jersey. La esposa del cónsul dominicano en Paterson, José -Bertico- Santana, fue captada lanzando piedras al vehículo del diplomático estacionado frente a la casa de su presunta amante, en un episodio que ya es tendencia en redes sociales.

A parte de las redes sociales, también el canal de TV 69 en RD, propiedad de Claudia Pérez (La Tora) se ha hecho eco. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=ZRj13RaMRzA&t=12s

Además, el periódico hispano digital en «La Cosa», de lectura masiva entre los dominicanos residentes en Nueva Jersey. Luego la página fue retirada sin dar explicaciones. Video: https://enlacosa.com/escandalo-diplomatico-en-paterson-la-esposa-del-consul-perdio-el-control/

Videos filtrados muestran el momento en que la mujer grita y arroja varias veces una piedra (un peñón) contra la jeepeta del diplomático (Mercedes Benz), estacionada en las inmediaciones del restaurant Boga-Boga, mientras vecinos graban y comentan el bochornoso espectáculo.

Entre políticos, periodistas, empresarios, profesionales y comunitarios en Nueva Jersey y el Alto Manhattan es un secreto a voces el hecho y la situación se comentan en «voz baja».

Bertico Sosa fue nombrado mediante el decreto 471-24 por el presidente Luis Abinader, en agosto del 2024.