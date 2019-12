Se incendia el Andiamo”, un yate que pertenece al cantante Marc Anthony

Miami.– El yate “Andiamo”, de propiedad del cantante y empresario estadounidense Marc Anthony, se incendió la noche del miércoles por causas desconocidas en una marina de Miami y quedó parcialmente hundido, sin que nadie resultara herido.

Más de 45 bomberos combatieron el fuego declarado en la embarcación, que solo quedó apagado al cabo de dos horas de arduo trabajo en la Island Garden Marina, situada en Watson Island.

“Debido a la gran cantidad de fuego en el barco, apostamos por un ataque más defensivo para apagarlo, con la ayuda de nuestros barcos de bomberos y los del condado de Miami-Dade”, aseguró Ignatius Carroll, jefe de los bomberos de Miami, en unas declaraciones reproducidas por medios locales.

Carrol confirmó que el buque se hundió “parcialmente” bajo el agua después de apagado el fuego.

Blanca La Salle, la publicista de Marc Anthony, confirmó a Efe que el “Andiamo” era propiedad del artista.

“Marc no estaba en el bote. Todos bien, gracias a Dios”, indicó.

En la embarcación estaban cuatro personas cuando comenzó el incendio, pero ninguno resultó herido. El yate, valorado en 7 millones de dólares, tenía cinco cabinas, con camas para 12 personas y comodidades como una patrullera, televisión vía satélite, wifi, un amplio jacuzzi y capacidad para llevar varias motos de agua.

Ningún otro barco atracado en la marina donde se quemó el yate, situada junto a uno de los puentes que unen Miami con Miami Beach, resultó dañado en el siniestro.

Por el momento, se desconoce el motivo por el que se inició el fuego, pero se ha abierto una investigación. Después de haber sofocado el fuego los Bomberos se mantuvieron en la zona para evitar que este se volviera a avivar y para controlar las operaciones para reflotar el buque.

El “Andiamo” ha sido escenario de varias fiestas exclusivas del artista y de entrevistas, como la que ofreció para un documental exclusivo de Apple Music, en el que registró la creación de “Opus”, su más reciente álbum.

Desde allí, famosos como Will Smith, Maluma y DJ Khalid, entre muchos otros, han publicado en las redes sociales fotos de reuniones y paseos

At 7:30 p.m. on Wednesday, Dec. 18, #MDFR #Fireboat21 & #Fireboat73 along with @miamibeachfire assisted @miamifirerescue in responding to a yacht fire at the marina located on Watson Island.

Full story ➡️ https://t.co/holxmetcAT pic.twitter.com/aWiVdkoVzv

— MDFR (@MiamiDadeFire) December 19, 2019