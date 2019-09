¡Se le importa!: Al PRM le da igual si gana Gonzalo Castillo o Leonel Fermández, como quiera el PLD “E´ pa´ fuera que va”

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, destacó hoy que para su organización resulta indistinto quien resulte elegido en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, debido a que los dos precandidatos principales, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández “son hijos de un mismo sistema”.

“Son hijos de un mismo gobierno, la misma forma de hacer política que por 20 años se ha presentado en República Dominicana, que nos han dirigido y no han podido resolver un solo de los problemas nacionales”, agregó.

“En República Dominicana los apagones están por doquier, la salud es una quimera, la educación es un proyecto y la seguridad ciudadana no se conoce cómo atenderla y frente a ese modelo cualquiera de los dos nos resulta indistinto”, sostuvo.

En ese sentido, Paliza enfatizó que las estrategias del PRM no están volcadas hacia quien resulte electo en el PLD, sino bajo la convicción de que los dominicanos están listos para variar el modelo que ha gobernado.

“El pueblo dominicano se volcará a propiciar un gobierno diferente que está llamado a ser dirigido o impulsado por un esfuerzo colectivo de todas las fuerzas vivas del país y que el PRM tendrá un peso importante en la construcción de ese modelo”.

En otro orden, el líder perremeísta ratificó su posición de que el Ministerio de Salud Pública ha tenido un mal manejo del tema del dengue desde su baja inversión para su prevención hasta las informaciones que se brinda a la población, lo cual, según destaca, dificulta su erradicación.

“El dengue no tiene colores, no conoce de clases sociales. Todos hemos sido afectados de manera directa o indirecta. El tema del dengue no es sencillo, tiene una gran dimensión”, añadió.

El también senador por Puerto Plata afirmó que su provincia atraviesa varios retos como el vertedero a cielo abierto, las carreteras en mal estado y la remodelación del puerto que ponen en riesgo los logros que ha conseguido la localidad a favor del turismo en República Dominicana.

José Paliza fue entrevistado en el programa radial El Sol de la Tarde, que se trasmite por la emisora ZOL FM de 3-5 pm todos los días, conducido por los comunicadores Cristhian Jiménez, Consuelo Despradel, Ángel Acosta, Elizabeth Mateo y Pedro Jiménez.