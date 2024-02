«¡Se lo tragó la tierra!»: A un año de la desaparición del niño Frainer Ciprián Montero

A un año de la misterioso desaparición de Frainer Ciprián Montero, familiares realizaron este domingo una caminata cerca del peaje de la autopista Las Américas, en Santo Domingo Este, para pedir a las autoridades que continúen con la búsqueda del niño.

Deliset Montero, madre del pequeño que recientemente cumplió 5 años, expresó que desde entonces, parientes y la comunidad han realizado búsquedas por su cuenta, ya que no han recibido ninguna información sobre su paradero.

«Parece que se lo tragó la tierra, porque nadie ha visto ni ha dicho nada», dijo Montero con el rostro visiblemente angustiado.

Además, la fémina denunció que ha sentido indiferencias por parte del personal policial a cargo de la investigación.

«A mi me gustaría ir con una cámara escondida para que ustedes vean que no es mentiras. Cuando yo voy allá ellos no están haciendo nada, solo están ahí sentados hablando», sostuvo la progenitora del desaparecido.

El infante Frainer Ciprián Montero fue visto por última vez en las inmediaciones de su residencia, ubicada en la calle Las Damas, del sector Valiente, en Santo Domingo Este.

