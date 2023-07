Se pierden $1,500 MM donados a Cámara de Cuentas

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) no ha podido hacer uso de unos RD$1,500 millones en donaciones, debido a que el conflicto entre los cinco miembros del Pleno les impide ponerse de acuerdo en un plan de inversiones, declaró el presidente de la comisión especial de diputados que investigó las faltas graves cometidas por los funcionarios de este organismo.

El diputado Rogelio Genao Lanza, uno de los firmantes del informe de la comisión especial que recomienda a la Cámara de Diputados que los cinco miembros de la CCRD sean sometidos a Juicio Político, manifestó que, incluso, existen RD$500 millones en los bancos, los cuales han generado RD$30 millones en beneficio pero podrían perder el dinero, no utilizarlos en las áreas a las que fueron destinados. El dinero donado lo tienen en certificado de banco.

Asimismo, Genao Lanza dijo que la ejecución presupuestaria de la Cámara de Cuentas ha sido pobre en la actual gestión, lo que atribuye al conflicto entre sus miembros.

Dijo que en el primer año de gestión los miembros del órgano de control ejecutaron un 54% de los recursos que les fueron asignados por el Estado, debido al impasse interno.

En el segundo año, utilizaron el 63% de los recursos de la institución.

“Recibieron algunas donaciones y por no ponerse de acuerdo, no han podido gastar el dinero. Tienen mil y pico quinientos millones por ahí, en los bancos. También, no han cumplido con la parte de auditoría que ellos mismos aprueban”, sostuvo el legislador, quien, además, preside la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados.

Sostuvo que en un año, cumplieron entre 2% y 3% del plan de auditoría, en otro año, cumplieron el 11%”.

Como una de las evidencias de la ineficiencia de los integrantes del órgano constitucional califica el diputado que tengan recursos económico y no lo ejecuten y que tampoco hagan su trabajo. “Es una muestra de ineficiencia. Ellos hacen planes y no lo ejecutan”.

Acerca de las auditorías que están dando a conocer los miembros de la CCRD, en medio del proceso que solicita su destitución, Genao Lanza en respalda que el Pleno sigua funcionando hasta tanto el Congreso Nacional tome una decisión. “Ellos tienen que seguir en sus funciones hasta que el Congreso tome una decisión sobre su futuro”.