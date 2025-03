¿Se puso adelante Simó? La publicación previa a la entrevista completa de Laura Bonnelly

Luego de que circularan en rede sociales las fotografías en las que aparecía besándose con Laura Bonnelly, y de que ella reapareciera aclarando lo sucedido en un fragmento de una entrevista con la periodista Miralba Ruiz, el coach fitness Juan Carlos Simó pidió este sábado perdón públicamente a su pareja y madre de su hija, la comunicadora Marola Guerrero.

Simó inició sus declaraciones reconociendo que, con sus acciones, ha herido profundamente a la mujer que ama y madre de su hija.

«Reconozco que he cometido un error grave y asumo la plena responsabilidad por ello. No hay excusas para lo que hice y me duele profundamente haber traicionado y decepcionado a quienes han depositado en mi su confianza», se lee en el escrito compartido a pocas horas de la publicación de la entrevista completa de Bonnelly.

Leer más: Laura Bonnelly rompe el silencio sobre fotos con Juan Carlos Simó y da su versión de los hechos

¿Se puso adelante Simó? La publicación previa a la entrevista de Laura Bonetti



"Reiteró mi profundo pesar y arrepentimiento por las consecuencias de toda esta situación expuesta públicamente y me comprometo en lo adelante a ser una mejor persona…"https://t.co/2qCRizsULt pic.twitter.com/sLaBvMmCgn — Periódico Hoy (@PeriodicoHoy) March 29, 2025

Agregó que las imágenes y comentarios que han circulado en redes sociales no reflejan el respeto ni los valores que debía haber mostrado en todo momento, así como la prioridad que representa su familia, y en especial, su hija.

«Quizás el perdón al cual aspiro no sea inmediato ni fácil, pero quiero que sepan que estoy tomando las medidas necesarias para aprender de este error, al final, todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras y situaciones como esta las ponen en evidencia», pronunció el coach fitness.

De igual forma, Juan Carlos Simó expresó que esta reciente experiencia ha sido oportuna para hacerle reflexionar y entender el daño que ha causado, y para mejorar como persona. Además, se comprometió a hacer todo lo necesario para sanar las heridas que ha provocado.

«Reiteró mi profundo pesar y arrepentimiento por las consecuencias de toda esta situación expuesta públicamente y me comprometo en lo adelante a ser una mejor persona y que este error me sirva de aprendizaje y ser mas consciente de mis actos en lo adelante», finalizó.