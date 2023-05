Con la ilusión de de abordar el recién inaugurado Teleférico de Los Alcarrizos, decenas de ciudadanos acudieron este martes pasadas las 10 de la mañana hasta las instalaciones del transporte público, en contándose con noticia de que por el momento, este solo funcionará en horas pico.

“Se publicó a tiempo pero el error estuvo en la publicación del diario. La operación comercial, ya cuando se comience a cobrar, tiene otro tipo de logística. Ahora se tiene una operación gratis, para que la gente lo use y lo pruebe. Estará abierto en las horas picos, de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 5:00 p.m a 9:00 p.m.”, explicó Julio Ramírez, encargado de operaciones a miembros de la prensa.

Los pasajeros se quejaron del cierre, debido a que -según alegan- no se les notificó a tiempo el horario real de las operaciones durante el mes de mayo, el cual será gratuito.

«Ellos no mandaron un comunicado. Entonces, si es esto no va a funcional, Abinader (Luis Abinader, presidente de la República) que venga y quite esto, porque unos no va a pagar varios pasajes para cuando uno venga decirle que está cerrado», manifestó katherine Quiñones De León.

Mientras que Gilberto dijo: “Debiera haber una advertencia para decirle al público, porque ellos dijeron que iba a estar abierto por un mes, uno viniendo y yo pagué un pasaje para venir a montarme e inagurarlo”.

Detalles del Teleférico de Los Alcarrizos

Las autoridades informaron que el Teleférico de Los Alcarrizos disminuirá en 45 minutos promedio el tiempo de transporte que emplean actualmente los habitantes del municipio, recorriendo una distancia de 4.20 kilómetros en 15 minutos.

Añaden que este es considerado uno de los más modernos del mundo, en su naturaleza, como primer sistema urbano mono cable que alcanza una capacidad de 4500 pasajeros por hora por sentido, y el más rápido de todos, por sus 7 metros sobre segundo, que equivalen a 25 kilómetros por hora.

«Sus 163 cabinas cuentan con una capacidad para transportar a 4,500 pasajeros por hora y por trayecto».

Las estaciones: la primera en Los Alcarrizos, que parte desde la entrada del sector en la autopista Duarte, y que estará integrada con la línea 2-C del Metro de Santo Domingo en el tramo que se construye entre Los Alcarrizos hasta la Avenida Luperón y que estará inaugurada el próximo año 2024.

La segunda estación está ubicada en Las Toronjas y se conecta con la tercera ubicada en Puente Blanco, hasta llegar a la cuarta estación del Teleférico en Los Americanos.

En términos de movilidad, el presidente Abinader realiza 3 corredores de autobuses integrados con 47 kilómetros, 2 teleférico para un total de 8 km, 7 kilómetros de extensión de metro, la ampliación de capacidad de la Línea 1, y 13.3 kilómetros de Monorriel en Santiago. En resumen, un total de 75.3 kilómetros de redes de transporte público de calidad y disponibilidad.

