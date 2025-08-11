Desde la izquierda, Víctor Zabala, gobernador de la Casa y Museo de Duarte; José Pilía Moreno, tesorero del Instituto Duartiano; Jacinto Pichardo, vicepresidente; Wilson Gómez Ramírez, presidente; Rafaela Mesa, secretaria general y Julia Danitza Féliz y Eduardo Gautreau De Windt, vocales.

El Instituto Duartiano, en una rueda de prensa encabezada por su presidente, el doctor Wilson Gómez Ramírez, informó hoy que formalizó una denuncia ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional contra Yoseli Castillo Fuertes por ultraje e injuria al Himno Nacional dominicano.

La entidad patriótica calificó la acción como «deleznable», cometida con inequívoca grosería, la cual, consideró que inflige una honda herida en el sentimiento patriótico del pueblo dominicano.

El doctor Gómez Ramírez, acompañado de otros directivos de la entidad, subrayó que este hecho atenta contra la respetabilidad, la honra y la memoria de los dominicanos, toda vez que «resulta perjudicial para los principios y valores de la nación y transgrede las disposiciones constitucionales y legales que protegen nuestro emblema sonoro nacional», afirmó.

En sus declaraciones, recordó que, si bien la Constitución protege el derecho a la libre expresión, su ejercicio está supeditado al respeto por el honor, la dignidad y la moral de las personas e instituciones, y destacó el artículo 33 de la Carta Magna, que establece que «El Himno Nacional es la composición musical de José Reyes con letras de Emilio Prud’homme, y es único e invariable».

El presidente del Instituto Duartiano también hizo hincapié en la ley número 210-19, que regula el uso de los Símbolos Patrios, y su artículo 39, que sanciona con penas de uno a tres meses de prisión y multa cinco a veinte salarios mínimos a quienes cometan ultraje contra estos símbolos. Sin embargo, enfatizó que la denuncia se ampara en una legislación más severa debido al uso de las redes sociales para la comisión del delito.

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez.

En este sentido, se citó la ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, explicando que, según el artículo 2 de esta disposición, la denuncia y el correspondiente procesamiento contra la nombrada Yoceli Castillo Fuertes es procedente, ya que el delito fue cometido a través de medios electrónicos; por tanto, aplica 2 de esta disposición, la cual precisa que aún estando en el extranjero si el delito tiene repercusión en nuestro país es pasible de enjuiciamiento aquí.

Por su parte, el artículo 22 de la misma ley, citado por el también jurista y pasado juez del Tribunal Constitucional, establece que la injuria pública por medios electrónicos se sancionará con penas de tres meses a un año de prisión y multas de cinco a quinientas veces el salario mínimo.

El doctor Gómez Ramírez fue enfático al manifestar que el Instituto Duartiano procurará que el Ministerio Público y el Poder Judicial apliquen «los rangos mayores de sanciones», es decir, la pena de un año de prisión y una multa equivalente a quinientas veces el salario mínimo, para que la sanción sea proporcional a la gravedad de los hechos.

El Instituto Duartiano solicitó «rápidas, rigurosas y oportunas actuaciones legales y judiciales» con el objetivo de que se impongan las sanciones de lugar, en consonancia con la Constitución y las leyes de la República Dominicana. La entidad patriótica espera que estas acciones produzcan «los efectos disuasivos e intimidatorios necesarios para evitar que este vergonzante episodio se repita».

Finalmente, el presidente del organismo concluyó que el ultraje al Himno Nacional constituye un «severo ataque» a la memoria de sus autores, maestros José Reyes y Emilio Prud’homme, así como al Padre forjador de la Patria, Juan Pablo Duarte y Díez. El Instituto Duartiano reafirma así su compromiso con la defensa y protección de los símbolos patrios como pilares fundamentales de la identidad dominicana.