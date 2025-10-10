Se registra cifra récord de deportaciones de dominicanos desde Estados Unidos

AEROPUERTO LAS AMERICAS. – Durante lo que va del presente año 2025, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ha repatriado al país la cantidad de tres mil 981 dominicanos, considerada como una cifra record.

De acuerdo a datos estadísticos obtenidos en esta terminal de Las Américas, esa cifra de repatriados, supera considerablemente la cantidad de deportados desde los Estados Unidos en los últimos cinco años, desde el 2020 hasta la fecha.

Se dijo que el 67 por ciento de los criollos repatriados en el presente año 2025, cumplieron condenas por diversos delitos, y el 33 por ciento restante, se trata de dominicanos detenidos en redadas llevadas a cabo por las autoridades estadounidenses, contra los extranjeros ilegales.

De acuerdo a los informes, muchos de los criollos detenidos en redadas, llegaron a los Estados Unidos con visa legal, pero que dejaron vencer el tiempo de estadía otorgado por las autoridades de Inmigración.

Muchos de ellos fueron apresados en las ciudades de Nueva York, Boston, los Ángeles, California, Massachusetts y Filadelfia entre otros lugares estadounidenses, donde las autoridades mantienen activas las redadas.

Los informes dan cuenta de que a parte de los que entraron legalmente a Estados Unidos, otros dominicanos, lograron penetrar a territorio estadounidense a través de la frontera con México y desde Puerto Rico con documentos alterados.

Con relación a los deportados luego de cumplir condenas por delitos, la mayoría de ellos, estaban por su vinculación al tráfico de drogas y armas de fuego, falsificación de documentos y fraudes estatales, crímenes y violaciones sexuales.

Se asegura que todavía en diferentes cárceles estadounidenses, permanecen en prisión cientos de miles de dominicanos, cumpliendo condenas por la vinculación en la comisión de diversos delitos penales, de acuerdo a los detalles.

Regularmente, los dominicanos que llegan repatriados al país, los martes de cada ms, son llevados por las autoridades al Centro de Acogida que la Dirección de Migración tiene en Haina, San Cristóbal, lugar donde son depurados, fichados y entregados a sus familiares.

Se asegura que a muchos de los dominicanos, sobre todo los condenados por tráfico de drogas, las autoridades estadounidenses, lo despojan de bienes y propiedades millonarias, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana.