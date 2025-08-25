Se registra temblor de tierra al este de República Dominicana

Se registra temblor de tierra al este de República Dominicana

Un temblor de tierra de magnitud 4.5 se registró este lunes al este de la República Dominicana, informó el Instituto Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La institución indicó que el sismo ocurrió a las 7:40 de la mañana y tuvo su epicentro exactamente a 14.8 kilómetros al oeste de Isla Catalina, en el mar Caribe.

De igual forma, agregó que el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 87.3 kilómetros.

