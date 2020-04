Se registran cuatro feminicidios durante la cuarentena

Del 19 de marzo al 12 de abril, fechas en las que República Dominicana, al igual que otros países, se ha sometido a cuarentena como medida para evitar la propagación del coronavirus, la violencia de género no ha cesado.

En ese período se han reportado cuatro feminicidios en El Seibo, La Vega, San Juan de la Maguana y Monte Cristi y tres intentos en Los Alcarrizos, San Juan de la Maguana y San José de Ocoa.

Así se incluye en un reporte general de las Unidades de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, que han continuado trabajando durante este aislamiento social.

En relación a las denuncias, hay un total de 1, 437, mientras que las órdenes de protección solicitadas ascienden a 398, las de arresto a 392 y las medidas de coerción solicitadas fueron 164.

Gráfico: Registro de violencias de género en República Dominicana del 19 de marzo al 12 de abril.

Fuente: Dirección de Violencia de Género de la Procuraduría General de la República.

Estos datos representan una disminución, durante la cuarentena, en las denuncias de las violencias de géneros que en épocas anteriores alcanzaba ese número sólo en demarcaciones como Santo Domingo Este.

No obstante, recientemente la magistrada Ana Andrea Villa Camacho, Directora de Violencia de Género de la Procuraduría General de la República, comentó al Periódico HOY digital que esto no significa que la violencia haya disminuido, sino que hay menos denuncias porque el hombre agresor y maltratador tiene como prioridad en este momento la supervivencia y su blanco no es la mujer.

“Las mujeres y sus hijos se están enfrentando ahora dos pandemias. La violencia no ha cesado, la violencia está ahí lo que pasa que la mujer está en una tensa calma, sobreviviendo porque saben que les conviene más por supervivencia estar a merced de lo que ellos digan. Cuando se incremente la crisis las mujeres la llevarán bastante difícil”, aclaró la magistrada en esa ocasión.

Ayuda disponible en cuarentena. Si una persona quiere denunciar cualquier situación de violencia de género o recibir asistencia psicológica o legal puede hacerlo marcando a la Línea Vida 809- 200-1202 o vía correo electrónico a la dirección lineavida@pgr.gob.do

Las unidades de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales se encuentran operando, unas vías remotas, otras de manera presencial, siguiendo las recomendaciones sanitarias adecuadas.