¿Se respetan los derechos de los trabajadores en República Dominicana?

Este 1° de mayo, diferentes países del mundo celebran el Día Internacional del Trabajador, una fecha dedicada a honrar a todos los hombres y mujeres que, con su esfuerzo y dedicación, crean bienes y servicios. Sin embargo, en República Dominicana surge una pregunta importante: ¿son respetados los derechos de los trabajadores?

En un sondeo realizado por periodistas de Hoy Digital, empleados alzaron la voz y se sinceraron sobre su realidad.

“Nunca se han respetado, porque mira, querían quitar la cesantía. Los derechos de los trabajadores aquí no se respetan, ni siquiera hay una buena seguridad social”, denunció Domingo Brazobán.

Domingo Brazoban. foto/Alexis Monegro

Por su parte, Josué Ramírez manifestó: “Algunos derechos sí se respetan, otros no. Aquí se usa mucho la ignorancia, tenemos que saber nuestros derechos para poder exigir. Si los exigimos sí se respetan, pero si no los exiges no se te van a respetar”.



Josué Ramírez. Foto/Alexis Monegro

En la misma línea, Manuel De Jesús consideró que: “Para nosotros decir que un empleador valora a un empleado, hay que crear las condiciones que no están creadas. Aquí ningún empleado, a nivel privado y a nivel público, es respetado”.

Ivett Ramírez también compartió su opinión: “A los trabajadores aquí no los valoran, al trabajador lo maltratan mucho, para mí no hay Día del Trabajador. El empleado no tiene ni siquiera derecho a reclamar, porque si reclamas, te votan. Aquí maltratan mucho al empleado, nada más los beneficios son para los dueños de empresas”.

Ivett Ramírez denuncia abusos como trabajar horas extras. Foto/ Alexis Monegro

Ramírez agregó además que: “Aquí no se respetan, las leyes se van para los dueños de empresas, el que tiene dinero es el que puede más, la opinión del pobre no vale”.

