Se respiran aires de paz. Putin expresa disposición a reunirse con Zelenski tras cumbre con Trump en Alaska

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, manifestó su disposición a reunirse con el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski, según reveló una fuente cercana a la conversación telefónica sostenida este lunes entre Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La declaración se produce apenas días después de la cumbre bilateral celebrada el viernes en Alaska, donde Trump y Putin se encontraron en busca de un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania, que ya supera los tres años de duración.

Durante la llamada, realizada mientras Trump recibía en la Casa Blanca a Zelenski y a varios líderes europeos, el presidente ruso habría expresado su interés en sostener un encuentro directo con el líder ucraniano. La fuente, que pidió mantenerse en el anonimato, indicó que Putin considera que un diálogo cara a cara podría abrir nuevas vías para una solución negociada al conflicto.

Posible reunión trilateral

La Casa Blanca no ha confirmado oficialmente la reunión entre Putin y Zelenski, pero Trump ha declarado en varias ocasiones que está abierto a facilitar un encuentro trilateral. “Si la primera reunión con Putin sale bien, tendremos rápidamente una segunda reunión entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo”, afirmó el mandatario estadounidense la semana pasada.

Contexto diplomático

La guerra en Ucrania ha generado profundas divisiones geopolíticas, y cualquier acercamiento entre Moscú y Kiev es observado con cautela por los aliados europeos. Zelenski ha reiterado que no aceptará concesiones territoriales