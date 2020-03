Todo pasó tan rápido que reaccionar fue una tarea difícil; en un abrir y cerrar de ojos, tras el fallido intento de las elecciones municipales, en la plaza de la bandera se amontonaban cientos de jóvenes exigiendo explicaciones sobre lo sucedido y solicitando que los culpables de este hecho tan lamentable tengan su castigo correspondiente… entonces escuché el primer ¡Se Van! , a seguidas escuché el segundo ¡Se Van! … hasta que el ¡Se Van! se convirtió en el grito de guerra de estos jóvenes que exigían con todo su derecho, castigo para los culpables de lo sucedido. En principio el significado del ¡Se Van! no lo entendía hasta que me dí cuenta que lo que estaban exigiendo era la renuncia de los jueces de la Junta Central Electoral; una solución que además de radical sería extemporánea porque aún no se sabe lo que pasó; entonces, suponiendo que los jueces se van, ¿cuál es el próximo paso? Colocar a los suplentes… ¿y los suplentes también se van? ¿Y qué hacemos con el proceso electoral? ¿Creamos un ambiente de ingobernabilidad donde nadie pueda vivir? Porque aquí, si dañamos el país se jode el pobre, se jode el clase media, se jode el rico, en fin nos jodemos todos.

Posteriormente, vi como comenzaron a llegar militantes de la oposición política; actuales diputados de la oposición y declarados comunicadores y figuras públicas que comulgan con los sectores de la oposición… escuché otro de los muchos ¡Se Van! Pero le pusieron una moña, comenzaron a vociferar ¡Se Van los del PLD! Entonces lo que comenzó como una lucha ciudadana, fue contaminada por los políticos de la oposición; y la exigencia de que salieran los jueces de la junta se convirtió en un grito opositor pidiendo sacar al PLD del poder. Lo cual no entendí, porque la oposición política esa que ha sido derrotada desde el año 2004, sabe cuáles son los métodos democráticos correspondientes…

Por lo que, llegaron a mi mente muchas interrogantes y empecé a preguntarme ¿Se van? ¿Se van? ¿Se van? ¿Quiénes se van? ¿Por qué se van? ¿Qué se va? ; Entonces surgieron más preguntas en mi cabeza… ¿Se van los cientos de miles de personas alfabetizadas por este gobierno? ¿Se van las visitas sorpresa en el campo dominicano? ¿Se va el 911 en el 85% del territorio nacional? ¿Se va la seguridad en las vías de la República Dominicana? ¿Se van las 3 calientes en las escuelas dominicanas? ¿Se va la República Digital? ¿Se van los millones de turistas que hemos recibido estos años? ¿Se van los miles de millones de dólares que ha generado el turismo en nuestro país? ¿Se van los inversionistas extranjeros que han confiado en el gobierno actual? ¿Se va la inversión pública en hospitales? ¿Se van? Para donde es que vamos si somos la 6ta economía latinoamericana y hace 8 años éramos el puesto 13.

“Como nada es más hermoso que conocer la verdad, nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla por verdad”. Cicerón.