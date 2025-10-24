Se viraliza «cascada» que ni las Cataratas del Niagara en Cristo Rey, por precipitaciones dejadas por Melissa

Las intensas lluvias generadas por la tormenta tropical Melissa han provocado la formación de una cascada improvisada en el sector Cristo Rey, al norte del Distrito Nacional, sorprendiendo a residentes y generando preocupación por el colapso de drenajes y la acumulación de agua en zonas vulnerables.

El fenómeno se registró en la calle Camino Real, donde el agua descendía con fuerza desde una pendiente, arrastrando basura, lodo y escombros, y creando una imagen que muchos vecinos describieron como “una cascada urbana”.

“Nunca habíamos visto algo así. El agua bajaba como si fuera un río. Parecía una cascada en plena ciudad”, comentó Luis Alberto, residente del área.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene la alerta roja para el Distrito Nacional y otras provincias, mientras que INDOMET exhorta a la población a evitar zonas de alto riesgo y mantenerse atentos a los boletines oficiales.

La tormenta Melissa continúa generando lluvias intensas, ráfagas de viento y oleaje peligroso, con posibilidad de convertirse en huracán en las próximas horas.