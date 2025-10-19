Seamos obedientes

Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15

La obediencia es una virtud que debemos cultivar cada día, pero muchas veces se convierte en uno de los mayores desafíos que debemos afrontar. No es fácil practicarla ni mantenerla porque constantemente libramos una batalla entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. A veces creemos que estamos siendo obedientes cuando en realidad no lo somos.

Obedecer es algo que no puede hacerse parcialmente; requiere rendición total. Cristo nos mostró, con su ejemplo, que sí es posible vivir en plena obediencia, pero para alcanzarla debemos renunciar a todo aquello que se antepone a su voluntad.

La obediencia le agrada a Dios y es un principio que debemos de mantener siempre. Muchos comienzan bien; pero no logran perseverar porque obedecer no se trata de un acto ocasional, sino de un estilo de vida. Es una decisión firme de no ceder ante nada que nos aparte de su voluntad.

Por eso, conocer la Palabra es fundamental. Ella nos guía, nos corrige y nos recuerda lo que Dios ha establecido. Solo cuando permitimos que esta moldee nuestro corazón podemos vivir en una obediencia verdadera que refleja el carácter de Cristo en nosotros.