Sean Diddy Combs fue visto en el aeropuerto de Miami-Opa Locka Executive poco después de que las autoridades federales allanaran sus propiedades en Los Ángeles y Miami. El rapero de 54 años se encontraba paseando fuera de una oficina de Aduanas, vestido con pantalones deportivos azul oscuro y una camiseta blanca de tamaño grande, según se observa en un vídeo obtenido por TMZ alrededor de las 6 p.m. E.T., poco después de la intervención de Seguridad Nacional en sus propiedades.

El mismo día del allanamiento, un jet privado Gulfstream 5, conocido como LoveAir LLC y propiedad del cantante, voló a Antigua desde Los Ángeles, aunque se desconoce quién se encontraba a bordo. Testigos presenciales informaron a TMZ que Combs y otras personas fueron detenidas por las autoridades federales en el aeropuerto.

Sean Diddy Combs, Fuente externa.

La intervención federal en sus propiedades podría estar vinculada a una investigación en curso sobre tráfico sexual. Según videos obtenidos por Fox 11, agentes de Seguridad Nacional llegaron armados a sus propiedades, siendo vistas varias personas llevadas en esposas, entre ellas, presuntamente, los hijos del artista, Justin y King. Sin embargo, él no fue visto en las residencias durante los allanamientos.

Estas acciones siguen a una serie de demandas interpuestas contra el rapero, incluyendo múltiples alegaciones de asalto sexual y tráfico humano.

Recientemente, su ex productor y videógrafo, Rodney Lil Rod Jones, afirmó que Combs lo agredió sexualmente en repetidas ocasiones durante un periodo de 10 meses mientras trabajaba en el álbum del rapero.

Casandra Ventura, exnovia de Combs, también interpuso una demanda hacia el intérprete de Another one of Me con alegaciones de violación y abuso. Combs negó las afirmaciones a través de un representante, calificando las acusaciones de ofensivas y ultrajantes y alegando que Ventura había demandado 30 millones de dólares bajo la amenaza de escribir un libro dañino sobre su relación. La disputa se resolvió poco después de presentada la demanda.

Además, una demandante, descrita como una cantante que trabajó con el intérprete afroamericano, lo acusó de conducta sexual inapropiada durante varios años. Esta demanda se resolvió fuera de los tribunales por una suma no revelada. Adicionalmente, otras tres mujeres y un hombre presentaron acusaciones contra Combs, incluyendo asalto y tráfico sexual.

Acusaciones por tráfico y asalto sexual

Rapero Sean Diddy Combs, fuente externa

Las redadas en las propiedades de Diddy están conectadas con una investigación de tráfico sexual llevada a cabo por agentes federales. Aunque no está claro si Combs es el objetivo de la investigación, Homeland Security Investigations confirmó la realización de las redadas. Fuentes de la ley informaron a ABC que los hijos de Diddy, Justin y Christian, fueron detenidos y liberados sin cargos.

Tras los allanamientos, se incautaron teléfonos de Diddy antes de su programado viaje a las Bahamas. Además, se menciona que funcionarios federales en Manhattan entrevistaron a tres mujeres y un hombre relacionados con alegaciones de tráfico sexual, asalto sexual y la distribución ilegal de narcóticos y armas de fuego.

De Puff Daddy a Sean “Diddy” Combs

Sean Combs —conocido también como Puff Daddy, P. Diddy y simplemente Diddy en los últimos años— nació el 4 de noviembre de 1970 en Nueva York. Fundó Bad Boy Entertainment en 1993 después de ser despedido de Uptown Records, sello que destacó por descubrir a Notorious B.I.G (cuyo nombre real era Christopher George Latore Wallace).

Tras el asesinato de Wallace en 1997, lanzó su primer álbum No Way Out, que incluía el éxito “I’ll Be Missing You”. En 2023, lanzó The Love Album: Off the Gridy obtuvoreconocimiento en los premios Grammy. Sin embargo, ese mismo año, su imagen pública estuvo en el ojo de la tormenta debido a múltiples demandas civiles.