Sean «Diddy» Combs: «No tengo a nadie a quien culpar sino a mí mismo»

El rapero y productor Sean “Diddy” Combs asumió toda la responsabilidad por los cargos en su contra al declarar ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York.

«No tengo a nadie a quien culpar más que a mí mismo. Sé que nunca volveré a ponerle las manos encima a nadie. Sé que he aprendido la lección. Estoy dispuesto a cumplir cualquier condición que me imponga el tribunal. Si se me da la oportunidad, cuando hablamos de compartir mi historia, no se trata solo de una estratagema para intentar que me den menos tiempo; es que esta historia es real, es trágica«, dijo.

Los cargos por los que Combs fue condenado —dos cargos de transporte para ejercer la prostitución— se derivan de la Ley Mann federal, que penaliza el transporte de personas a través de las fronteras estatales con fines de prostitución.

Combs continuó diciendo que aprendió la lección y que cumplirá plenamente con cualquier condición que imponga el tribunal.

Se tomó un momento para agradecer a sus hijos, quienes hablaron en su nombre en el proceso de hoy.

«Nunca, jamás, jamás, volvería a arriesgarme a estar en esta situación, lejos de mi familia que me necesita. Esa es mi fuerza disuasoria», aseguró.