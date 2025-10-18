Seattle toca las puertas de la SM

SEATTLE (AP)

Eugenio Suárez conectó un grand slam de la ventaja después del jonrón del empate de Cal Raleigh en una octava entrada de cinco carreras, dando a los Marineros de Seattle una victoria el viernes por 6-2 sobre los Azulejos de Toronto y una ventaja de 3-2 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Suárez también conectó un jonrón en la segunda entrada, la primera carrera de Seattle. Los Mariners se convirtieron en el primer equipo local en ganar la serie y se acercaron a una victoria de la primera participación en la Serie Mundial de una franquicia que comenzó a jugar en 1977.

El sexto juego será en Toronto el domingo por la noche.

“Nuestra afición lleva mucho tiempo esperando este momento y estamos aquí para dárselo. Estamos aquí para luchar por una Serie Mundial”, dijo Suárez.

Raleigh, un receptor ambidiestro que lideró las ligas mayores con 60 jonrones durante la temporada regular, estaba bateando con la mano derecha por primera vez en la serie cuando abrió la octava entrada con un cambio de 2-0 del perdedor Brendon Little.

El batazo de 348 pies se elevó 155 pies sobre el campo en un arco alto y tuvo un tiempo de suspensión de 6,7 segundos antes de caer sobre la pared del jardín izquierdo en T-Mobile Park, a 348 pies del plato. «Se sintió como si la pelota de Cal estuviera en el aire durante una hora», dijo el mánager Dan Wilson.