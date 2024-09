Secretario de Estado, Antony Blinken, agradece al presidente Abinader por su cálida bienvenida a la República Dominicana

En un mensaje publicado en su cuenta de X, antiguo Twitter Blinken expresó la amistad, alianza y asociación entre los Estados Unidos y la República Dominicana.

«Gracias, Presidente @LuisAbinader, por su cálida bienvenida a la República Dominicana. Nuestra amistad, alianza y asociación nunca han sido más fuertes», posteó Blinken.

Thank you President @LuisAbinader for your warm welcome to the Dominican Republic. Our friendship, alliance, and partnership has never been stronger. pic.twitter.com/nGAwLD0JwK