Secretario Justicia sopesa renunciar por tuits de Trump

El secretario de Justicia, William Barr, ha dicho a sus allegados que está considerando renunciar porque el presidente Donald Trump no hace caso a su advertencia de dejar de tuitear sobre casos del Departamento de Justicia, dijo un funcionario a The Associated Press.

Hace apenas unos días, Barr criticó públicamente al mandatario cuando afirmó en una entrevista televisiva que los tuits de Trump sobre casos y personal del Departamento de Justicia le “imposibilitan” hacer su trabajo. Al día siguiente, Trump ignoró la solicitud de Barr e insistió en que él tiene el “derecho legítimo” de intervenir en casos penales y soslayar la independencia histórica del Departamento de Justicia.

El funcionario que habló con la AP no estaba autorizado a hablar de los comentarios hechos en privado por Barr y solicitó el anonimato. No está claro qué tan serias son las advertencias de Barr sobre renunciar o si sólo está tratando de presionar al mandatario para que deje de lado sus tuits provocativos sobre el Departamento de Justicia. La portavoz de Barr dijo el martes que el secretario “no tiene planes de renunciar“. Barr es uno de los aliados más cercanos del presidente en el gobierno y ha sido un firme defensor de las decisiones políticas de Trump.