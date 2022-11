Secretos de Chris Evans: Por qué rechazaba ser Capitán América, novias ocultas, etc.

“Mi mamá estará muy feliz”, declaró Chris Evans cuando la revista People le comunicó que había sido elegido el hombre más sexy del mundo. ”Ella está orgullosa de todo lo que hago, pero esto es algo de lo que realmente puede presumir”. Si este reconocimiento se lo hubiesen dado durante sus años de colegio, su vida social habría cambiado: “Sería suficiente para poder sentarme en la mesa en la que no estaba”, bromeó sobre este título, que comparte con otros colegas como “La Roca” Johnson, Michael B. Jordan o Idris Elba.

El protagonista de “Grey Man” adelantó que se estaba preparando para las bromas de sus amigos cercanos: “Realmente esto solo será un punto de intimidación. Todo está listo para el acoso”. Y sobre la entrevista de la revista centrada en lo que significa el honor, agregó: “Es difícil que te entrevisten sobre esto”, dijo riéndose. “Se siente como una forma extraña de fanfarronería humilde”.

Independientemente de la incomodidad del actor por este reconocimiento, efectivamente su madre Lisa estuvo encantada con la noticia. “No me sorprende en absoluto”, dijo con orgullo.

Mejor conocido por interpretar al superhéroe Capitán América en la exitosa franquicia de “Avengers” de Marvel, y como el devoto y feliz padre de Dodger, su perro adoptado que es una estrella en las redes sociales, Evans se siente mucho más cómodo hablando de su carrera, que ha estado muy en lo alto durante la última década.

Solo este año, protagonizó “Lightyear” de Pixar, “Grey Man” de Netflix y filmó tres películas nuevas, incluida “Ghosted” para AppleTV+ que llegará a la pantalla el año próximo, que también está produciendo. Y también codirige “A Starting Point”, una plataforma de compromiso cívico que lanzó en el año 2020.

Ahora, con 41 años, está tratando de encontrar un equilibrio saludable entre el trabajo y su vida, obligándose a pasar todo el tiempo posible en casa y con su familia en su Boston natal. “Cuando se trata de elegir las peliculas en las que voy a trabajar, es más una cuestión de dónde se filma”, dijo. “Soy demasiado viejo para vivir con una maleta durante seis meses”. También está pensando mucho más en su futuro fuera de la actuación, uno que incluye el matrimonio y la paternidad: “Eso es absolutamente algo que quiero”.

Con 22 años de carrera, Evans admite que está listo para reducir un poco la velocidad. “El aspecto más agradable de mi carrera en este momento es sentirme lo suficientemente seguro como para quitar el pie del acelerador”, dijo, y agregó: “Siento que tengo más libertad para alejarme y encontrar proyectos que satisfagan mi apetito creativo cuando regrese”.

Un camino al éxito con algunas malas decisiones

A lo largo de su carrera, Chris Evans fue más que un simple actor dedicado al mundo de los superhéroes. Así se dedicó a ser parte de producciones completamente distintas, como las comedias adolescentes que probablemente ni él quiere recordar, o pasos en falso en una industria que, muchas veces, no perdona una fracaso, aunque seas una mega estrella.

Antes de la fama, antes de la fortuna… fue la imagen de un juego de mesa. Según ComicBook.com, en 1999, Evans apareció como “Tyler” en el clásico juego Mystery Date de Hasbro. Se puede ver a Evans en la esquina superior izquierda de la tapa de la caja, hablando con el teléfono plegable falso que venía con el juego. También tiene su propia tarjeta de juego, que lo representa. Por otro lado, los jugadores pueden leer sobre la cita ideal de Tyler: “Un paseo por los acantilados, luego pasar el rato junto a la hoguera con otros amigos”.

Evans siempre quiso ser actor. De hecho, le dijo a Boston Magazine que en su tercer año de secundaria ya había decidido que se tomaría en serio el asunto de la actuación, por lo que convenció a sus padres para que lo dejaran mudarse a la ciudad de Nueva York y asistiera al conocido Instituto de Cine y Teatro Lee Strasberg. Luego consiguió una pasantía en una agencia de casting. Regresó a Lincoln-Sudbury High en Massachusetts para completar su último año, pero todavía viajaba a Nueva York para las audiciones una vez por semana.

¿Por qué rechazó ser Capitán América?

Para Chris Evans, la decisión de interpretar al Capitán América no fue tan fácil. “Tenía miedo”, reconoció a Jimmy Kimmel. Un contrato de varias películas, explicó, resultaba un gran compromiso sin salida, y no estaba seguro de querer asumirlo. “Al hacer películas una a la vez, si de repente decides que no quieres seguir haciéndolas, tienes la oportunidad de dar un paso atrás y recalibrar. Cuando tienes un contrato gigante… es aterrador”, confesó.

Evans compitió contra actores como Channing Tatum y John Krasinski por el papel, pero el director Joe Johnston, lo quería a él y se lo ofreció sin siquiera pedirle que hiciera una audición. De hecho se lo ofrecieron “un par de veces”, hasta que finalmente dijo “sí”.

Al final aceptó y ese papel cambió su vida. Pese a que su trabajo de encarnar a uno de los superhéroes más célebres de Marvel lo llevó a la fama, durante meses rechazó las continuas ofertas por otra situación que no sabía si iba a poder controlar.

El sentimiento de perder el control de su vida fue paralizante.

Novias famosas y su nuevo amor que ocultó por un año

Su vida fuera de la pantalla es muy hermética y ha conseguido entrar en ese grupo de actores que consiguen solo ser noticia por temas estrictamente profesionales. Sólo una vez se hizo viral por compartir una foto de su pene a las redes sociales por error. Con respecto a sus amores, tiene una lista de mujeres muy famosas que se robaron su corazón.

Su primer novia famosa fue Jessica Biel, actual esposa de Justin Timberlake. En 2001 y por amigos en común, comenzaron a salir. Su relación duró hasta 2006. Un año después comenzó una relación con Minka Kelly. Se separaron en 2009, pero en 2011 volvieron a apostar por el amor. Aún así, esa segunda oportunidad duró tan solo un año y, en su momento, Kelly aseguró que la ruptura se dio por la apretada agenda de Chris.

También hubo rumores de que tuvo un breve romance con Christina Ricci que nunca se confirmó del todo, pero algunas fuentes cercanas a los actores aseguraron que estuvieron juntos por seis meses. De hecho, la misma Ricci dijo que Chris es“todo un galán”.

En más de una ocasión, Chris admitió estar enamorado de Sandra Bullock desde séptimo grado. Y, cuando por fin se le dio el momento de conocerla, se los vio muy cariñosos, aunque dicen que nunca llegaron a nada y su posible relación quedó en el aire.